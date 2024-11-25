Market.CNews опубликовал рейтинг ВКС 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ВКС 2024. Аналитики провели сравнение технических характеристик, доступности и универсальности продуктов компаний, представленных на российском рынке.

Видеоконференцсвязь стала неотъемлемым элементом современного бизнеса, образования и повседневной жизни. Ее значимость многократно возросла в последние годы благодаря развитию цифровых технологий и глобализации. Сегодня она играет ключевую роль в поддержании эффективной коммуникации между людьми и бизнесом.

ВКС позволяет существенно сократить временные и финансовые затраты на командировки и деловые поездки. Это особенно важно для компаний, работающих на региональном уровне, впрочем, постоянно используется и между контрагентами из одного города. Новый рейтинг ВКС от Market.CNews призван зафиксировать положение дел на российском рынке по состоянию на 2024 г. Подробности — в обзоре по ВКС 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Общие вопросы. Функциональные возможности. Демонстрация экрана. Хранение видеозаписей и архива мессенджера. Максимальное число участников видеоконференции. Максимальное число участников аудиозвонка. Наличие приложений под операционные системы. Наличие и продолжительность тестового периода. Количество пользователей. Стоимость.

© fizkes / Фотобанк Фотодженика Видеоконференцсвязь стала неотъемлемым элементом современного бизнеса, образования и повседневной жизни

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признано решение IVA MCU от компании «ИВА». Оно обладает широкими функциональными возможностями, достаточно высокими показателями по максимальному числу участников в конференции, наличием приложений под различные операционные системы. Тестовый период составляет 30 дней, уровень цен — средний.

На втором месте — 1F Teams от «Первой Формы», на третьем месте — «ВКУРСЕ», на четвертом — eXpress от компани «Анлимитед Продакшен».

Таблица 1. Топ-5 ВКС 2024 Место Компания ВКС-платформа Сумма баллов 1 ИВА IVA MCU 724 2 Первая Форма 1F Teams 721 3 ВКУРСЕ Вкурсе 706 4 Анлимитед Продакшен eXpress 703 5 МТС Линк МТС Линк 699

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг ВКС 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор ВКС 2024 Функционал Макс. число участников Универсальность Стоимость 305 207 114 98 305 220 114 82 305 209 114 78 278 197 114 114 293 176 114 116 251 211 114 92 278 207 114 44 305 197 64 70 266 185 114 64 279 205 90 49 254 134 114 80 278 167 114 20 239 125 114 88 186 199 114 64 222 194 106 35 209 191 98 52 179 179 114 32 248 164 64 20

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «ВКС» в теме письма.