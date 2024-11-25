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Market.CNews опубликовал рейтинг ВКС 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ВКС 2024. Аналитики провели сравнение технических характеристик, доступности и универсальности продуктов компаний, представленных на российском рынке.

Видеоконференцсвязь стала неотъемлемым элементом современного бизнеса, образования и повседневной жизни. Ее значимость многократно возросла в последние годы благодаря развитию цифровых технологий и глобализации. Сегодня она играет ключевую роль в поддержании эффективной коммуникации между людьми и бизнесом.

ВКС позволяет существенно сократить временные и финансовые затраты на командировки и деловые поездки. Это особенно важно для компаний, работающих на региональном уровне, впрочем, постоянно используется и между контрагентами из одного города. Новый рейтинг ВКС от Market.CNews призван зафиксировать положение дел на российском рынке по состоянию на 2024 г. Подробности — в обзоре по ВКС 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Общие вопросы.
  2. Функциональные возможности.
  3. Демонстрация экрана.
  4. Хранение видеозаписей и архива мессенджера.
  5. Максимальное число участников видеоконференции.
  6. Максимальное число участников аудиозвонка.
  7. Наличие приложений под операционные системы.
  8. Наличие и продолжительность тестового периода.
  9. Количество пользователей.
  10. Стоимость.

© fizkes / Фотобанк Фотодженика
Видеоконференцсвязь стала неотъемлемым элементом современного бизнеса, образования и повседневной жизни

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признано решение IVA MCU от компании «ИВА». Оно обладает широкими функциональными возможностями, достаточно высокими показателями по максимальному числу участников в конференции, наличием приложений под различные операционные системы. Тестовый период составляет 30 дней, уровень цен — средний.

На втором месте — 1F Teams от «Первой Формы», на третьем месте — «ВКУРСЕ», на четвертом — eXpress от компани «Анлимитед Продакшен».

Таблица 1. Топ-5 ВКС 2024

Место Компания ВКС-платформа Сумма баллов
1 ИВА IVA MCU 724
2 Первая Форма 1F Teams 721
3 ВКУРСЕ Вкурсе 706
4 Анлимитед Продакшен eXpress 703
5 МТС Линк МТС Линк 699

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг ВКС 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор ВКС 2024

Функционал
Макс. число участников
Универсальность
Стоимость
305
207
114
98
305
220
114
82
305
209
114
78
278
197
114
114

293
176
114
116
251
211
114
92
278
207
114
44
305
197
64
70
266
185
114
64
279
205
90
49

254
134
114
80
278
167
114
20
239
125
114
88
186
199
114
64
222
194
106
35
209
191
98
52
179
179
114
32
248
164
64
20

Источник: Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

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Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «ВКС» в теме письма.

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