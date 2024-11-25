Market.CNews опубликовал рейтинг ВКС 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ВКС 2024. Аналитики провели сравнение технических характеристик, доступности и универсальности продуктов компаний, представленных на российском рынке.
Видеоконференцсвязь стала неотъемлемым элементом современного бизнеса, образования и повседневной жизни. Ее значимость многократно возросла в последние годы благодаря развитию цифровых технологий и глобализации. Сегодня она играет ключевую роль в поддержании эффективной коммуникации между людьми и бизнесом.
ВКС позволяет существенно сократить временные и финансовые затраты на командировки и деловые поездки. Это особенно важно для компаний, работающих на региональном уровне, впрочем, постоянно используется и между контрагентами из одного города. Новый рейтинг ВКС от Market.CNews призван зафиксировать положение дел на российском рынке по состоянию на 2024 г. Подробности — в обзоре по ВКС 2024.
Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Общие вопросы.
- Функциональные возможности.
- Демонстрация экрана.
- Хранение видеозаписей и архива мессенджера.
- Максимальное число участников видеоконференции.
- Максимальное число участников аудиозвонка.
- Наличие приложений под операционные системы.
- Наличие и продолжительность тестового периода.
- Количество пользователей.
- Стоимость.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
Лидером рейтинга признано решение IVA MCU от компании «ИВА». Оно обладает широкими функциональными возможностями, достаточно высокими показателями по максимальному числу участников в конференции, наличием приложений под различные операционные системы. Тестовый период составляет 30 дней, уровень цен — средний.
На втором месте — 1F Teams от «Первой Формы», на третьем месте — «ВКУРСЕ», на четвертом — eXpress от компани «Анлимитед Продакшен».
Таблица 1. Топ-5 ВКС 2024
|Место
|Компания
|ВКС-платформа
|Сумма баллов
|1
|ИВА
|IVA MCU
|724
|2
|Первая Форма
|1F Teams
|721
|3
|ВКУРСЕ
|Вкурсе
|706
|4
|Анлимитед Продакшен
|eXpress
|703
|5
|МТС Линк
|МТС Линк
|699
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Рейтинг ВКС 2024. Структура баллов
Подробнее: Обзор ВКС 2024
Источник: Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «ВКС» в теме письма.