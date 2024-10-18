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Нейростудент поступил в РУДН

На новом факультете искусственного интеллекта (ФИИ) РУДН будет проходить обучение нейростудент «Гриша ИИсаев». Как и его одногруппники, он был посвящен в студенты на официальном открытии факультета. Об этом CNews сообщили представители ФИИ РУДН.

«Гриша ИИсаев» — нейросеть на базе языковой модели GigaChat Сбербанка, которую создатели регулярно обучают и используют разные алгоритмы для улучшения качества генерации ответов. Нейростудент сможет помогать учащимся в освоении дисциплин, структуризации информации, а благодаря тому, что сам он тоже будет постоянно совершенствоваться, нейростудент станет наглядным пособием развития прогресса.

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Также он будет аккумулировать все получаемые данные и сохранять историю своего факультета и университета в целом, чтобы следующие поколения студентов РУДН всегда могли обратиться к нему и узнать интересующую их информацию.

«Главная цель создания «Гриши ИИсаева» — помощь студентам по организационным вопросам, возникающим во время обучения. Кроме того, «Гриша» в течение семестра обучается по тем же материалам, что и студенты. Таким образом, мы получаем инструмент с помощью которого мы можем оценить уровень знаний наших студентов. Благодаря нейростуденту преподаватели смогут анализировать свои материалы. И также «Гриша» может при отсутствии преподавателя ответить на вопросы по дисциплине. На настоящий момент интерфейс, с помощью которого мы взаимодействуем с «Гришей», только текстовый. Но совсем скоро у нашего нейростудента появится графический образ на основе генеративной модели и также уникальный голос. Диалог с ним станет максимально приближен к разговору с другим человеком», — сказал декан Факультета искусственного интеллекта РУДН Антон Поддубский.

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