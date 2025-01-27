Скуфинский Олег
Скуфинский Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|Павленко Ольга 1 1
|Тишков Валерий 1 1
|Вануйто Семен 1 1
|Кастаньо Оксана 1 1
|Мишустин Михаил 677 1
|Мартынова Елена 87 1
|Дуброва Сергей 1 1
|Умаров Фазлиддин 1 1
|Ишметов Тимур 1 1
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