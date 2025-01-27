Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166839
ИКТ 13009
Организации 10207
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24944
Персоны 70856
География 2722
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

Скуфинский Олег



27.01.2025 Новый этап создания Геопортала СНГ: Росреестр и Госкомимущество Белоруссии договорились об обмене данными 1
04.12.2024 Более 24 млн экспресс-выписок из ЕГРН получили россияне на портале госуслуг 1
19.09.2024 Росреестр и РГГУ объединили усилия по сохранению наследия коренных малочисленных народов России 1
18.07.2024 Росреестр и Геодезическая служба Индии будут сотрудничать в сфере геопространственных технологий 1
30.09.2021 Росреестр и агентство по кадастру Республики Узбекистан обменялись опытом в сфере цифровизации земли и недвижимости 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Скуфинский Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 4
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 22 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 438 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13809 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6229 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11954 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 287 1
Павленко Ольга 1 1
Тишков Валерий 1 1
Вануйто Семен 1 1
Кастаньо Оксана 1 1
Мишустин Михаил 677 1
Мартынова Елена 87 1
Дуброва Сергей 1 1
Умаров Фазлиддин 1 1
Ишметов Тимур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 928 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 747 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2455 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Индия - Нью-Дели 85 1
Индия - Bharat 5450 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4800 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 70 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 12 1
РАН - Российская академия наук 1874 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336925, в очереди разбора - 772195.
Создано именных указателей - 166839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще