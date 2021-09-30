Росреестр и агентство по кадастру Республики Узбекистан обменялись опытом в сфере цифровизации земли и недвижимости

Делегация Росреестра во главе с руководителем ведомства Олегом Скуфинским посетила с рабочим визитом Республику Узбекистан. В рамках поездки состоялась встреча с министром финансов республики Тимуром Ишметовым, в рамках которой был отмечен успешный обмен опытом по вопросам государственной кадастровой оценки.

В состав делегации вошли заместитель руководителя ведомства Елена Мартынова, начальник Управления международного сотрудничества, информационной политики и специальных проектов Сергей Дуброва, начальник Управления экономики недвижимости Оксана Кастаньо и другие.

Визит представителей Росреестра в Ташкент состоялся в продолжение заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. В ходе заседания Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что Россия готова делиться опытом реализации пилотного проекта по созданию государственной кадастровой оценки и в области цифровых технологий.

Также состоялось подписание дорожной карты по реализации Соглашения о сотрудничестве между Росреестром и Агентством по кадастру при Государственном налоговом комитете республики. Документ подписали глава Росреестра Олег Скуфинский и директор Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете республики Фазлиддин Умаров.

«Росреестр и Агентство по кадастру при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан уже давно и плодотворно сотрудничают как в рамках органов отраслевого сотрудничества СНГ, так и в двустороннем формате. Мы оказываем коллегам консультативную поддержку по созданию системы государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. Сегодня проект успешно реализуется. В рамках соглашения и дорожной карты наша совместная работа будет усилена и получит комплексное развитие. Договорились о поэтапном обмене опытом в области предоставления гражданам государственных услуг по регистрации прав и кадастровому учету, в сфере геодезии и картографии, информационных технологий. Кроме того, договорились о проработке вопросов создания цифровых платформ пространственных данных», – сообщил руководитель Росреестра.