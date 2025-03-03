Дмитрий Григоренко: Росреестр – один из лидеров в применении искусственного интеллекта среди госорганов

Заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко посетил Росреестр и ознакомился с основными итогами работы ведомства в области цифровой трансформации государственных услуг и сервисов в сфере недвижимости за последние пять лет.

В рамках визита были продемонстрированы ключевые цифровые проекты – Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» и Центр кибербезопасности ведомства.

«На сегодняшний день Росреестр – один из лидеров инноваций среди госорганов. За последние пять лет служба добилась серьёзного прорыва в цифровизации. Это особенно важно, учитывая, что услуги Росреестра являются наиболее массовыми и востребованными у граждан. Например, доля электронной ипотеки выросла в 9 раз и достигла 84%. Росреестр также стал одним из первых ведомств, которое активно внедряет высокотехнологичные сервисы с применением искусственного интеллекта», – сказал Дмитрий Григоренко.

Он отметил, что цифровой помощник «Ева» дал возможность автоматизировать процесс приёма документов в МФЦ. Вместе с тем сервис используется государственными регистраторами Росреестра в ходе правовой экспертизы, что позволяет обрабатывать 30–40 пакетов документов ежедневно вместо 10, как было ранее. До конца года планируется масштабировать «Еву» на всю страну. Сервис «Умный кадастр» позволил при помощи нейронных сетей массово выявлять незарегистрированные объекты недвижимости, исключая ручной точечный анализ и подворовой обход.

Как сообщил руководитель ведомства Олег Скуфинский, за последние пять лет Росреестр проделал большую работу по реинжинирингу процессов и цифровизации услуг. В 2020 г. перед службой стояли серьёзные вызовы. ФГИС ЕГРН не была внедрена на территории 34 наиболее крупных регионов страны, а это 70% данных, или 110 млн объектов недвижимости. Взаимодействие с МФЦ было полностью на бумаге, что приводило к перезаполнению архивов ведомства.

«В беспрецедентно сжатые сроки в течение 2020 г. мы завершили переход на единую централизованную систему – ФГИС ЕГРН. В 2021 году утвердили стратегию развития Росреестра и ведомственную программу цифровой трансформации – она является одной из самых масштабных и устанавливает 374 показателя на 2025 г. Провели реинжиниринг процессов, перешли на безбумажный документооборот с МФЦ и обеспечили экстерриториальный приём документов в МФЦ во всех регионах страны. Обеспечили создание единой отечественной электронной картографической основы – сегодня цифровая карта страны создана уже на 72%», – сказал руководитель ведомства.

По его словам, в конце 2023 г. Росреестр ввёл в промышленную эксплуатацию единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных» (НСПД), консолидирующую данные о земле и недвижимости. На базе НСПД сегодня функционируют 20 сервисов для людей, государства и бизнеса. Также по поручению Правительства и при взаимодействии с Минцифры все массовые социально значимые услуги Росреестра выведены на единый портал госуслуг.

Было также отмечено, что в 2024 г. служба оказала 407 млн услуг – это в 3 раза больше, чем 5 лет назад. А доля электронных услуг с 2020 г. выросла в 3 раза – до 60%. Срок регистрации прав сократился в 3,6 раза – до 1,4 дня, а срок кадастрового учёта – в 2,5 раза, до 1,6 дня. В 2 раза сокращены приостановки по регистрации прав – до 1,2%, по кадастровому учёту – в 6,8 раза, до 1,63%.

Кроме того, в рамках масштабной работы по оптимизации государственного управления в сфере земли и недвижимости в 2022 г. создана публично-правовая компания (ППК) «Роскадастр».

Вместо действовавших ранее двух учреждений и двух акционерных обществ появилось одно предприятие полного цикла. С 2023 г. в ППК функционирует центр компетенций в сфере цифровых технологий – филиал «Центр информационных технологий “Роскадастр-Инфотех”», который обеспечивает поддержку, сопровождение и эксплуатацию информационных систем Росреестра.

Также в Росреестре внедрена и успешно функционирует комплексная система информационной безопасности.