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Более 24 млн экспресс-выписок из ЕГРН получили россияне на портале госуслуг

С 1 марта 2023 г. на едином портале государственных услуг (ЕПГУ) появилась возможность получения сведений из «Витрины данных ЕГРН». В результате стало возможным бесплатно в режиме онлайн заказать экспресс-выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которая формируется в течение нескольких секунд. Данный проект Росреестр реализует совместно с Минцифры. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

«Цифровизация процессов, в том числе связанных с учетно-регистрационной деятельностью, позволяет предоставлять гражданам услуги быстро и качественно. Начиная с 2020 г., Росреестр сократил срок предоставления сведений из ЕГРН с трех дней до одной минуты. Статистика показывает, что услуга востребована – уже выдано более 24 млн экспресс-выписок. Из них 13 млн – в 2023 г. и 11,4 млн – с начла 2024 г.», – сказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Также в 2023 г. на портал госуслуг выведены все услуги Росреестра, включая кадастровый учет, регистрацию прав и предоставление сведений из ЕГРН. Заявитель может проследить выполнение запроса в личном кабинете.

«В целом по сравнению с 2020 г. доля электронных услуг Росреестра выросла в три раза – до 59%. Доля электронной ипотеки — в девять раз, до 82,3%, и зарегистрировать ее можно в течение одного рабочего дня. Доля электронной регистрации договоров долевого участия выросла в 4,3 раза, до 86,7%. Это позволило повысить доступность и удобство получения госуслуг в сфере недвижимости для граждан и бизнеса», – сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Наиболее востребованными среди россиян с начала 2024 г. стали выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости. В данной выписке содержатся сведения о наличии прав собственности на недвижимость по состоянию на определенную дату. Документ позволяет подтвердить, какой недвижимостью владел правообладатель в течение конкретного периода. За девять месяцев 2024 г. их предоставлено более 93 млн, что на 2,4% больше аналогичного периода 2023 г. Это 46,5% от общего количества всех выданных выписок из ЕГРН.

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На втором месте – выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, в которых содержится информация о характеристиках объекта недвижимости. С января по июнь 2024 г. их выдано более 46 млн, что на 21,7% больше аналогичного периода 2023 г.

На третьем месте – выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, которые содержат самую полную общедоступную информацию и могут быть предоставлены по всем видам объектов недвижимости (земельный участок, жилой дом, квартира, нежилое помещение и т.д.). За девять месяцев 2024 г. предоставлено 39,8 млн таких выписок, что на 85,5% больше аналогичного периода 2023 г.

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