Цифровой аудиогид от МТС познакомит с городскими легендами Кунгура

ПАО «МТС» объявляет о запуске бесплатного путеводителя по таинственным и загадочным местам Кунгура. Аудиогид «Городские легенды Кунгура», созданный при поддержке администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, познакомит с историей кунгурских особняков и храмов, расскажет легенды подземелий и пещер. Цифровой путеводитель МТС доступен абонентам любых операторов в приложении МТС Live. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Кунгур – старинный торговый город, некогда «чайная столица» России. Благодаря многочисленным купеческим домам, сохранившимся до наших дней, Кунгур можно назвать настоящим музеем под открытым небом. Его история насчитывает более трех столетий, а одна из главных природных достопримечательностей – Кунгурская ледяная пещера – известна на всю страну. Маршрут аудиогида МТС начинается от Краеведческого музея на улице Гоголя и проходит по главным историческим местам города, включая особняки Хлебниковых, Дубининых, Преображенский и Тихвинский храмы.

Путеводитель расскажет жителям и гостям города об истории «Усадьбы с провалом» на улице Гагарина, о преданиях, благодаря которым в Кунгуре есть Дом с кикиморой, объяснит, почему в народе особняк Шишигиных больше известен как «Дом с кладом», и познакомит с легендой Ледяной горы. Аудиогид включает в себя четырнадцать точек маршрута.

«Мы на протяжении многих лет активно поддерживаем развитие туризма по всей России, в том числе и в Пермском крае. Благодаря нашим сервисам и продуктам любой может с легкостью спланировать путешествие в наш регион. Аудиогид по Кунгуру – пример удачного сочетания цифровых технологий с интересной богатой историей города, который сможет привлечь еще больше гостей из других регионов и повысить туристическую привлекательность Кунгура», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Аудиогидом от МТС могут бесплатно воспользоваться абоненты всех операторов сотовой связи. Перед началом экскурсии нужно скачать приложение МТС Live на свой смартфон и в разделе «онлайн» найти аудиогид «Городские легенды Кунгура». Для удобства можно заранее полностью загрузить экскурсию на свое устройство.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.