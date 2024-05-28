«МегаФон» обеспечил мобильной связью и интернетом участки автотрасс Кунгур-Соликамск, Барда-Куеда, Голдыри-Орда-Октябрьский

«МегаФон» обеспечил мобильной связью и интернетом участки автотрасс Кунгур-Соликамск, Барда-Куеда, Голдыри-Орда-Октябрьский. Оператор запустил новое телеком-оборудование, которое впервые обеспечит около 70 километров дорог Пермского края устойчивым покрытием. Проект реализован в рамках госконтракта по заказу министерства информационного развития и связи Пермского края.

Автодорога протяженностью около 300 км ведет из Кунгура в самый северный город Пермского края Соликамск. Новое покрытие на этой трассе появилось на 81 км, неподалеку от СНТ «Березка», между Александровском и Яйвой, а также вблизи поворота на деревню Троицк. На автодороге Барда-Куеда воспользоваться связью и мобильным интернетом можно в районе деревень Искильда и Новый Ашап. Также покрытие появилось на трассе Голдыри-Орда-Октябрьский около села Михино.

Оператор установил семь базовых станций вблизи автодорог на высоте от 40 до 70 метров, что обеспечивает наибольший радиус покрытия. Телеком-оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет вместе с широкой зоной распространения сигнала предоставить мобильный интернет на скорости не менее 30 Мбит/с. Базовые станции дополнительно оборудованы аккумуляторными батареями, которые смогут поддержать работоспособность объектов в случае нештатных ситуаций.

Теперь автовладельцы, пассажиры, проезжающие по этой территории, и жители прилегающих к автодорогам населенных пунктов смогут позвонить близким, а также воспользоваться цифровыми сервисами: связаться по видеосвязи с родными, загрузить карты, просмотреть новости или пообщаться в социальных сетях.

«Связь на автодорогах – важная составляющая, обеспечивающая безопасность жизни водителей и пассажиров. Мобильный интернет поможет автолюбителям ориентироваться на местности через навигационные приложения и карты, определять местоположение, выбирать оптимальный маршрут, а также получать необходимую информацию о ремонтных работах. А в чрезвычайной ситуации сотовый сигнал поможет связаться с экстренными службами и получить необходимую помощь», – отметил технический руководитель «МегаФона» в Пермском крае Константин Королев.

В рамках проекта Минсвязи Пермского края, в частности, помогло подключить объекты к энергосетям. Также ранее ведомство первым в РФ провело инструментальное обследование региональных автомобильных дорог на предмет возможности вызова экстренных служб. Всего было исследовано более 3,5 тыс. км.

«Пермский край — единственный среди регионов, который так масштабно обеспечивает сотовой связью дороги за счёт регионального бюджета. На данный момент сигнал присутствует на более 97% краевых дорог. Всё благодаря тому, что региональные и муниципальные власти могут софинансировать крупные телекоммуникационные проекты сотовой связи напрямую. Кроме того, мы продолжаем обеспечивать мобильным сигналом и интернетом населённые пункты. В этом году покрытие появится еще в 56 селах и деревнях, в том числе в рамках нацпроекта “Цифровая экономика”. Таким образом, в 2024 г. все населённые пункты Прикамья численностью от 100 человек получат доступ к связи», — сказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.