МТС развернула LTE на фестивале воздухоплавания под Кунгуром

ПАО «МТС» установила передвижную базовую станцию в деревне Теплая Кунгурского округа, где с 12 по 14 июля 2024 г. пройдет фестиваль воздухоплавания «ПроНебо». Участниками мероприятия станут тысячи гостей из Пермского края и соседних регионов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС покрыла сетью всю территорию проведения фестиваля, включая пять зон фестивальной поляны и палаточный лагерь. Благодаря установке мобильной станции гости и участники события будут обеспечены устойчивой сотовой связью и высокоскоростным интернетом стандарта 4G. Такое решение позволяет точечно и в короткие сроки обеспечить сетью местность, не покрытую стационарным телеком-оборудованием.

Ежегодный фестиваль воздухоплавания в Кунгурском округе – одна из визитных карточек Пермского края. С 2023 г. носит название «ПроНебо» и проходит в 12 км от Кунгура, вблизи деревни Теплая. Теперь гости фестиваля могут с комфортом вести трансляции знаменитого «Танца слонов» - шоу тепловых аэростатов, плавно раскачивающихся в небе под музыку, а также оперативно делиться в соцсетях фотографиями и видеоконтентом с главных событий фестиваля: лазерного шоу, выступлений артистов, мастер-класса по изготовлению воздушного змея и самобытных сувениров и различных уличных игр.

«Для жителей и гостей Пермского края фестиваль воздухоплавания под Кунгуром – всегда очень долгожданное событие. Понимая масштаб мероприятия и ожидаемый наплыв туристов, мы подготовили нашу сеть и развернули здесь мобильную станцию, чтобы обеспечить посетителям фестиваля комфортный доступ ко всем привычным цифровым услугам и сервисам. А для любителей пеших прогулок совсем недавно мы запустили бесплатный аудиогид по городу «Городские легенды Кунгура». Он познакомит вас с историей кунгурских особняков и храмов, расскажет легенды подземелий и пещер. Аудиогид доступен в разделе “Онлайн” приложения МТС Live абонентам любых операторов», — сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.