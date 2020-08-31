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Организация «Цифровая экономика» ускорит внедрение цифровых технологий в Пермском крае

ИТ в госсекторе

Правительство Пермского края и организация «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве. Ключевой целью сотрудничества станет цифровизация региона и развитие в нем новых технологий в рамках проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Документ подписали генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Стороны скрепили договоренности в ходе IV заседания Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края. Выступая на заседании совета, Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России, курирующий цифровую экономику и развитие инноваций, заявил: «Коммуникация российского правительства с бизнесом выстроена на разных площадках, в том числе и на площадке организации "Цифровая экономика". В результате регулярных встреч с топ-представителями ИТ-индустрии по всем ведущим направлениям у правительства накапливается обратная связь, позволяющая лучше соответствовать тем ожиданиям и желаниям, которые есть у индустрии с соблюдением интересов каждого человека, бизнеса и государства».

Совместная работа в рамках подписанного документа будет направлена на преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, а также сферы государственного и муниципального управления Пермского края с помощью цифровых решений отечественных технологических компаний.

В рамках заключенного соглашения эксперты цифровой экономики проведут стратегическую сессию «Цифровая прокачка Пермского края», в ходе которой не только продиагностируют уже имеющиеся цифровые технологии и платформенные решения, но и сформируют новые. Ведущие российские ИТ-компании и органы государственной власти сформируют целевые показатели цифровой трансформации приоритетных для региона отраслей. По итогам «прокачки» эксперты определят перечень решений для внедрения в Пермском крае начиная с четвертого квартала 2020 г.

«Работа в части цифровизации и внедрения инноваций в субъектах России является одним из значимых приоритетов и нашей организации, и государства. Подписание соглашения о сотрудничестве – это важный шаг к цифровой трансформации Пермского края. Поддержка экспертов цифровой экономики, участие бизнес-сообщества и тесное взаимодействие с правительством позволяют нам эффективно проводить "перезагрузку" ключевых отраслей экономики с помощью современных цифровых решений», – сказал генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края, в свою очередь отметил, что соглашение для Пермского края долгожданное. «Регион на протяжении трех лет активно занимается цифровизацией, мы наращиваем компетенции - в крае работает институт CDO по трансформации основных сфер. Мы готовы делиться опытом и тиражировать свои решения в другие регионы. До конца года сформируем пул решений для внедрения, часть из них будет разработана пермскими ИТ-компаниями. Выбранные решения будут включены в базу эффективных кейсов организации "Цифровая экономика" для тиражирования в других субъектах РФ. Это касается решений как для сферы государственного и муниципального управления, так и решений для организаций, предприятий реального сектора экономики, социальной сферы и других», – сказал глава Пермского края.

Уже в сентябре 2020 г. в рамках стратегической сессии «Цифровая прокачка региона» организация «Цифровая экономика» и правительство края сформируют пул кейсов с использованием цифровых технологий и платформенных решений для внедрения в Пермском крае. Часть решений будет разработана пермскими ИТ-компаниями. Выбранные решения будут включены в базу эффективных кейсов организации «Цифровая экономика» для тиражирования в других субъектах РФ. Это касается решений как для сферы государственного и муниципального управления, так и решений для организаций, предприятий реального сектора экономики, социальной сферы, сферы торговли, услуг, решений для субъектов МСП.

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