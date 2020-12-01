«Ростех» и правительство Пермского края совместно проведут цифровую трансформацию в регионе

Правительство Пермского края и госкорпорация «Ростех» подписали соглашение в сфере цифровой трансформации государственного регулирования и социально значимых отраслей экономики региона. Корпорация окажет методологическую и экспертную поддержку Прикамью на стадии предпроектирования будущего ИТ-ландшафта и построения целевых моделей рынка. Это позволит региону, в том числе увеличить количество ИТ-специалистов к 2024 г.

«Ростех» на некоммерческой основе проведет оценку «цифровой зрелости» Пермского края, поможет наиболее точно сформулировать постановку задачи и предложить решения на всех этапах реализации проекта, сопровождая его с самых первых стадий до момента сдачи в эксплуатацию. Сотрудничество предполагает применение инструментов Rostec.digital – цифрового направления госкорпорации «Ростех», предназначенного для проведения цифровой трансформации в субъектах РФ и отдельных отраслях экономики.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что на сегодняшний день регион заинтересован в цифровой трансформации и дальнейшем развитии ИТ-сектора.

«За цифровизацией будущее. Мы сохраним набранные темпы: ставим перед собой амбициозные задачи попасть в ТОП-10 регионов по развитию в ИТ-сфере. Планируем увеличить число занятых в этой отрасли – до 22 тыс. Благодаря цифровизации сможем решать острые социальные вопросы, подключая нашу инфраструктуру к интернету. Рассматриваем возможности реализации некоторых проектов в сфере ИТ в рамках государственно-частного партнерства», – сказал Дмитрий Махонин.

В настоящий момент в Пермском крае работает более 1,7 тыс. ИТ-компаний, совокупная численность ИТ-специалистов которых составляет 16 тыс. человек.

«Реализация соглашения предполагает разработку информационных систем в социально-значимых отраслях экономики Пермского края: ЖКХ, транспорте, образовании и других. Сотрудничество в формате государственно-частного партнерства позволит значительно сократить временные и финансовые издержки цифровому бизнесу при входе на рынок и правительству края, решая государственные задачи в области цифровой трансформации. Внедрение механизмов ГЧП станет стимулом к появлению новых частных цифровых сервисов и услуг, которые повысят качество жизни жителей региона», – отметил директор по цифровой трансформации госкорпорации «Ростех» Рачик Петросян.