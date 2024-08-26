Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника Техника Импортонезависимость
|

В России начинается серийное производство плазменных двигателей для наноспутников

На базе НИЯУ МИФИ начинается серийное производство плазменных двигателей для нано- и микроспутников. На данный момент запущено три аппарата с такими двигателями, а спрос составляет 70 штук в год.

Планы МИФИ

МИФИ начинает серийное производство плазменных двигателей для малых космических аппаратов, пишет ТАСС. Первые продажи планируется осуществить уже до конца 2024 г.

«Задачей инновационного предприятия станет серийное производство двигательных установок, включая плазменные, предназначенных для малых космических аппаратов - нано- и микроспутников (формата CubeSat и их аналогов по габаритам), а в перспективе — и для космических аппаратов большей массы и размеров», — сказали в представители университета.

Наноспутники могут заниматься дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ), в том числе оперативным выявлением стихийных бедствий, собирать данные о перемещении морских и воздушных судов (AIS, ADS-B), поддерживать интернет вещей (IoT), обеспечивая связь с удаленными автономными метеорологическими и океанографическими станциями по Северному морскому пути.

Плазменный двигатель

Производством будет заниматься созданное при МИФИ малое инновационное предприятие ООО СТАР («Спутниковые технологии и астроразработки»), учредителем которого является сам университет и группа его сотрудников. Двигатели будут собираться на территории и инфраструктурной базе НИЯУ МИФИ.

mifi700.jpg

НИЯУ МИФИ
МИФИ начинает серийное производство плазменных двигателей для малых космических аппаратов

Главное к нынешнему моменту изделие компании СТАР — плазменная двигательная установка VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly). Ее разработали в Лаборатории плазменных ракетных двигателей НИЯУ МИФИ. По словам разработчика этого устройства главного инженера компании СТАР, старшего преподавателя Института лазерных и плазменных технологий МИФИ Игоря Егорова, она является лучшей в России среди двигателей такого класса по габаритам, массе, энергоэффективности и безопасности в эксплуатации.

До сих пор три запущенных в космос аппарата были оснащены двигательными установками VERA, и среди них — собственный спутник НИЯУ МИФИ «Святобор-1», предназначенный для дистанционного зондирования Земли в части наблюдения и контроля лесных пожаров.

svyatobor700.jpg

НИЯУ МИФИ
Наноспутник «Святобор-1»

Объем российского рынка для двигателей такого типа составляет около 70 установок в год. Такую оценку на основе реального запроса потенциальных покупателей, таких как космические компании ООО «Спутникс» и ООО «Геоскан», дал генеральный директор СТАР, доцент МИФИ Евгений Степин.

Преимущества плазменного двигателя

Испытания VERA сотрудники лаборатории плазменных двигателей института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ совместно с представителями компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) начали в 2021 г. Об этом писал CNews.

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

телеком

«Разработчики наноспутниковых группировок сталкиваются с проблемой отсутствия достаточно компактных двигательных установок, которые позволили бы спутникам занять и затем эффективно длительное время поддерживать необходимые позиции в орбитальной плоскости. С двигателем VERA эта проблема будет решена, что даст мощный толчок для развития недорогих спутниковых систем нового поколения», — сказал тогда руководитель лаборатории плазменных и реактивных двигателей института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ Игорь Егоров.

Оснащенные плазменными двигателями наноспутники могут самостоятельно удерживать свое положение на орбите и в конце своей жизни снизить высоту орбиты, сократив в два-три раза время до сгорания в верхних слоях атмосферы. Двигатель позволяет уводить в атмосферу Земли спутники с истекшим сроком активного существования, тем самым избавляя околоземное пространство от космического мусора. Кроме того, эти двигательные установки позволяют выстраивать и оптимально распределять над земной поверхностью аппараты, входящие в многоспутниковые группировки.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Китай создал «первый в мире» чип безопасности на импортонезависимой архитектуре RISC-V

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Минпромторг закупил европейские установки для производства печатных плат

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

«Инфосистемы Джет» выбили себе неустойку за срыв сроков оплаты таинственного оборудования

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS