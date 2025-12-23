Разделы

Степин Евгений


СОБЫТИЯ


23.12.2025 «Сварог» готовится к полету 1
26.08.2024 В России начинается серийное производство плазменных двигателей для наноспутников 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Степин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 88 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 111 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 201 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 387 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1339 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 1
VERA - Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly - импульсная плазменная двигательная установка 3 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6162 1
НИЯУ МИФИ - Святобор Наноспутник 2 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 141 1
Егоров Игорь 43 1
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 1
Земля - планета Солнечной системы 10666 1
Россия - РФ - Российская федерация 157297 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 138 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
НИЯУ МИФИ - Институт ЛаПлаз - Институт лазерных и плазменных технологий 11 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 1
