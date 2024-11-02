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МТС поможет предотвращать лесные пожары в Бурятии

МТС сообщает о реализации проекта мониторинга лесных массивов для предотвращения и оперативного устранения пожарной опасности. МТС обеспечила каналами связи камеры видеонаблюдения в лесничествах на территории 10 районов Бурятии и города Улан-Удэ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мониторинг в регионе ведется с 12 точек, расположенных в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском районах республики, а также в городе Улан-Удэ в микрорайоне Комушка. Видеокамеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях МТС высотой более 70 метров. С помощью канала связи МТС специалисты АУ РБ «Авиалесоохрана», обеспечивающие охрану лесов от пожаров на территории Бурятии, будут удаленно в режиме онлайн наблюдать за обстановкой в районах с большими лесными массивами.

Система видеомониторинга учреждения позволяет фиксировать чрезвычайные происшествия на дальности до 35 километров. Каждая камера имеет угол обзора 360° и разрешение . За счет монтажа на антенно-мачтовых сооружениях устройства располагаются на большой высоте с учетом пожарной безопасности участка и рельефа местности. Система видеонаблюдения обнаруживает дым и огонь в автоматическом режиме, далее по информации, полученной с камеры, с точностью 150 метров определяется местоположение очага пожара, которое наносится на карту и о пожаре мгновенно информируются соответствующие службы — диспетчерский центр, лесничества, МЧС через специализированную платформу «Лесохранитель». Операторы и руководители видят обстановку в лесном массиве со своих стационарных компьютеров, ноутбуков или планшетов. Данные доступны как в реальном времени, так и в архиве.

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«Системы видеонаблюдения и мониторинга лесных пожаров — еще один эффективный способ борьбы за сохранение уникального лесного фонда Бурятии. При этом развитие телекоммуникаций также может нести природоохранную роль за счет использования инфраструктуры связи для социально значимых проектов. Подобные противопожарные цифровые решения реализованы уже в ряде регионов России, чтобы сохранить наши леса. Теперь наблюдение за лесами Бурятии будет усилено», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

«Сохранность лесного массива Республики имеет огромное значение для сохранения экологического равновесия всего федерального округа. К счастью, сегодня помочь ее сохранить возможно с помощью современных цифровых технологий. Камеры, установленные на антенно-мачтовых сооружениях МТС, обеспечивают обзор тайги, а защищенный канал передачи данных — возможность получать информацию о ситуации в лесах в круглосуточном режиме. Это дает нам возможность оперативно среагировать, а также определить самый быстрый маршрут к месту возгорания», — отметил руководитель АУ РБ «Авиалесоохрана» Григорий Сердюков.

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