Рослесозащита ФБУ Российский центр защиты леса

Рослесозащита ФБУ - Российский центр защиты леса

СОБЫТИЯ


25.02.2026 «Геоскан» и «Рослесозащита» будут совместно развивать решения для лесного хозяйства на основе беспилотных технологий 2
11.02.2022 В России начали строить многомиллиардную ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов страны 2
13.10.2021 Власти дважды не смогли отдать 80 млн руб. за доработку огромной ГИС. В третий раз предложат меньше 1
26.08.2021 У огромной ГИС нет ни концепции, ни ТЗ, но уже есть обоснование запрета на российское ПО 1
22.01.2019 ГИС учета лесов за 185 миллионов не выполняет свое назначение 1
14.01.2016 «Российский центр защиты леса» организовал видеоконференцсвязь между подразделениями с помощью Sococo 4

Публикаций - 6, упоминаний - 11

Рослесозащита ФБУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10446 3
Восход ФГБУ НИИ 690 2
NVision Group - Энвижн Груп 686 2
SOCOCO 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 93 1
Беспилотные авиационные системы 78 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 246 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 4
Авиалесоохрана ФБУ 17 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2270 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3537 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 794 1
Администрация Краснодарского края 63 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
Федеральное собрание Российской Федерации 309 1
ГосИнформСистемы 155 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2537 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12404 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8975 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4160 1
Предпроектное обследование 88 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 327 1
Virtual office - Виртуальный офис 212 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 578 1
Оцифровка - Digitization 4951 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 899 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1343 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1016 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11623 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8239 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14968 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 639 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3381 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27230 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11528 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 41 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3447 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 345 1
Столяров Александр 21 1
Кржешовская Юлия 14 1
Валентик Иван 1 1
Юрецкий Алексей 19 1
Дороничев Николай 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 4
Россия - РФ - Российская федерация 158861 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1594 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 778 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1015 1
Земля - планета Солнечной системы 10703 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 992 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2125 1
Евразия - Евразийский континент 632 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1575 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2724 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1843 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1651 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5321 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2396 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4273 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 246 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1019 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 416 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4347 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 117 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Аудит - аудиторский услуги 3132 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 686 2
