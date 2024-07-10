В Samsung Electronics объявлена бессрочная забастовка. Рабочие грозятся остановить производство чипов

NSEU объявляет бессрочную забастовку

Изначально трехдневная массовая забастовка южнокорейского персонала компании Samsung Electronics теперь носит бессрочный характер. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Профсоюз NSEU (National Samsung Electronics Union) заявил о продлении протестного мероприятия, стартовавшего в понедельник, 8 июля 2024 г., на неопределенный период времени, поскольку акция до сих пор не привлекла к себе должного внимание менеджмента корпорации – управленцы так и не продемонстрировали стремление начать диалог участниками забастовки. Первоначально планировалось, что она продлится три дня – до 10 июля включительно.

NSEU объединяет около 30 тыс. сотрудников, почти треть от совокупной численности рабочей силы Samsung Electronics в Южной Корее. Общий же штат предприятий компании на родной для нее земле насчитывает свыше 100 тыс. сотрудников. Всего интересы персонала Samsung представляет по меньшей мере пять профсоюзных организаций, включая NSEU.

Представители профессионального объединения ранее заявили, что в забастовке принимает участие 6,5 тыс. сотрудников Samsung Electronics, а также призвали остальных членов организации проявить солидарность с коллегами. Корейские правоохранительные органы оценили реальную численность участников акции по итогам первого дня забастовки примерно в половину от заявленной NSEU.

Цель забастовки – остановить производственные линии

«Пришло время, когда нам нужны сила и помощь со стороны наших коллег, – заявил вице-президент NSEU Ли Хен Кук (Lee Hyn-kuk) в ходе прямой трансляции на видеохостинге YouTube. – Наша цель – остановить линии по производству чипов».

В разговоре с агентством Reuters Ли Хен Кук заявил, что забастовка уже привела к возникновению проблем на линиях по выпуску микросхем – производство продукции якобы замедлилось. В Samsung же утверждают, что действия бастующих в первые три дня никак не отразились на производственных процессах.

Первичной целью забастовщиков стало одно из небольших южнокорейских предприятий, которое выпускает 200-миллиметровые полупроводниковые пластины. Оно в значительной степени полагается на человеческую рабочую силу, благодаря чему саботировать его работу, вероятно, проще всего. Позднее, как ожидает профсоюз, акция протеста доберется до завода в Пхентхэке, который специализируется на выпуске высокопроизводительной памяти HMB, используемой в современных ИИ-ускорителях вроде пользующегося большим спросом GPU Nvidia H100. Это одно из самых передовых предприятий Samsung Electronics в технологическом плане, отмечает Bloomberg.

Для привлечения внимания персонала упомянутых предприятий NSEU разместит агитационные материалы в заводских пунктах приема пищи.

Перебои в работе производственных линий – роскошь, которую Samsung не можете себе позволить

Большая часть производства Samsung Electronics автоматизирована, но возникновение каких-либо заминок на производстве, которые могут быть обусловлены действиями персонала, в ближайшие несколько недель крайне нежелательно для компании, отмечает Bloomberg. Южнокорейский чипмейкер ведет важные переговоры с Nvidia, крупнейшим поставщиком ИИ-чипов в мире, относительно поставок HBM-памяти. Их результаты во многом определят, удастся ли Samsung Electronics догнать своего основного конкурента SK Hynix на этом направлении.

«Samsung обеспечит отсутствие перебоев в работе производственных линий, – утверждают в компании. – Мы по-прежнему привержены добросовестным переговорам с профсоюзом».

Samsung Electronics является одним из крупнейших производителей микросхем компьютерной памяти в мире. На долю компании приходится примерно 20% рынка динамической памяти (DRAM0 и около 40% флеш-памяти NAND. И та, и другая применяются в производстве ПК, серверов, смартфонов и пр.

По итогам II квартала 2024 г. Samsung Electronics отчиталась о 15-кратном росте операционной прибыли на фоне повышенного спроса на микросхемы памяти, который во многом обусловлен всплескам интереса инвесторов к ИИ. Снижение объемов поставок памяти на рынок Samsung может навредить не только компании, но и высокотехнологичным отраслям экономики в целом.

Инвесторы в основном равнодушны к проблемам Samsung в отношениях с персоналом, отмечает Bloomberg со ссылкой на выводы аналитиков. Участников рынка больше интересует, сумеет ли Samsung договориться с Nvidia о поставках HBM-памяти и если сумеет, то как скоро, считает Ли Сын У (Lee Seung-woo), глава исследовательского центра Eugene Investment and Securities. По его мнению, сейчас сложно оценивать то, как отразится забастовка на доходах южнокорейской компании. Перебои в работе на производстве Samsung в теории способны спровоцировать дальнейший рост цен на чипы.

Чего добиваются профсоюзы

В ходе забастовки сотрудники Samsung Electronics намереваются добиться для себя ощутимого улучшения условий труда. Одно из последних требований профсоюзов включало повышение размера базовой зарплаты на 3,5%. В Samsung запросы сотрудников сочли чрезмерными и выступили с контрпредложением, в рамках которого предусмотрена прибавка на уровне 3%. Профсоюзы оно не удовлетворило, переговоры зашли в тупик.

Надеяться на успех по итогам забастовочной кампании NSEU в том числе позволяет недавний успех работников южнокорейского автогиганта Hyundai Motor, 60% из которых являются членами профсоюза.

В апреле 2024 г. CNews писал, что угроза начала массовой забастовки в Samsung Electronics, первой за 54-летнюю истории компании, является вполне реальной. Компания испытывает сложности в нахождении общего языка не только с членами профсоюзов – этой проблеме по меньшей мере четыре года, но и с южнокорейским антимонопольным ведомством. Ранее регулятор уличил технологического гиганта в попытках оказания влияния на ритейлеров, торгующих его продукцией, чтобы увеличить собственную прибыль.