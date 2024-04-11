В Samsung назревает первая за 54 года массовая забастовка

Сотрудники Samsung готовятся к забастовке

Samsung Electronics столкнулась с рядом проблем, которые угрожают стабильности поставок полупроводников и смартфонов. Одна из них – возрастающая вероятность начала массовых забастовок персонала, недовольного заработной платой, пишет The Register.

Штат Samsung Electronics в Южной Корее насчитывает свыше 100 тыс. сотрудников. До 2018 г. руководство компании противостояло формированию профсоюзов. Однако в 2020 г. «наследный принц» Samsung Ли Чжэ Ен (Lee Jae-young), фигурант с 2014 г. фактически возглавляющий техногиганта и имеющий множество проблем с законом, объявил об отказе от скандальной практики подавления объединений работников.

На сегодняшний день персонал южнокорейского гиганта представлен по меньшей мере пятью профсоюзами, которые ведут непрерывную борьбу за улучшение трудовых условий и увеличение заработной платы их членов.

Одно из последних требований профсоюзов включало повышение размера оплаты труда на 6,5%. В Samsung запросы сотрудников сочли чрезмерными и выступили со встречным предложением, в рамках которого предусмотрена прибавка на уровне 5,1%. Профсоюзы оно не удовлетворило.

После того, как длительные переговоры окончились ничем, профессиональные объединения провели серию внутренних голосований по вопросу необходимости организации забастовок. Члены профсоюзов, большинство из которых трудится на предприятиях Samsung по выпуску полупроводников и смартфонов, по итогам голосования приняли решение выразить руководству свое несогласие с политикой компании.

Тем не менее до массовых забастовок дело пока не дошло, активисты ограничиваются сравнительно малочисленными акциями протеста. Так, профсоюзное движение NSEU призвало около 1 тыс. сотрудников Samsung, входящих в его состав, принять участие в демонстрации возле офиса корпорации.

Реально ли обострение ситуации

Между тем в Samsung заявили о готовности продолжать переговоры. Однако, как отмечает The Register, вероятность того, что профсоюзы объявят забастовку, по-прежнему остается неиллюзорной.

Рынок электроники в 2024 г. продемонстрировал признаки восстановления, в связи с чем прибыли компаний вроде Samsung, вероятно, вскоре поползут вверх – на фоне повышенного спроса на высокоскоростную память для решения задач машинного обучения, а также возвращения потребительской уверенности.

Нельзя исключать, что финансовые успехи подтолкнут персонал к переходу к более радикальным и действенным формам протеста. Если забастовка состоится, то она станет первой за всю 54-летнюю историю Samsung Electronics.

По данным TrendForce, цены на динамическую компьютерную память (DRAM) в I квартале 2024 г. выросли на 20% к заключительному кварталу 2023 г. Микросхемы флеш-памяти NAND поднялись на 23-28%.

В начале апреля 2024 г. Samsung Electronics предварительно отчиталась о 10-кратном росте операционной прибыли в I квартале относительно аналогичного периода годом ранее – до примерно 6,6 трлн вон ($4,89 млрд), что превосходит спрогнозированные LSEG SmartEstimate значения. Первые три месяца текущего года оказались для компании самыми успешными по этому показателю с III квартала 2022 г.

В то же время выручка компании, как ожидается, вырастет на 11% – до 71 трлн вон ($51,8 млрд), слегка не дотянув до спрогнозированных аналитиками 72,3 трлн вон.

Под надзором антимонопольщиков

Перечень проблем, имеющихся у Samsung, не ограничивается перспективой забастовки персонала. 9 апреля 2024 г. национальный антимонопольный регулятор – Комиссия по справедливой торговле – вынесло компании предупреждение по поводу принуждения местных ритейлеров отчитываться о цене, по которой были проданы произведенные ей товары, через специальное приложение. Эта информация позволяла Samsung сформировать объективное представление о размере прибыли торговцев от продажи ее продукции, и корректировать оптовые цены в свою пользу.

Данной практики производитель электроники придерживался с 2017 по 2023 гг., однако незамедлительно отказался от нее, как только внимание на это обратили антимонопольщики.

Samsung предписано перестать собирать информацию о продажах и прекратить вмешиваться в дела ритейлеров. Компания теперь находится под неустанном надзором регулятора. В случае нарушения предписания компании грозят серьезные санкции.