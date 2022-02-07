Рабочие Samsung устроят первую забастовку за 50 лет, если не получат гигантскую прибавку к зарплате

Над Samsung нависла угроза забастовок

Samsung Electronics грозит первая за более чем 50-летнюю историю компании забастовка работников, пишет The Korea Herald. По информации издания, южнокорейский технологический гигант провалил продолжительные переговоры с местными профсоюзами.

В пятницу, 4 февраля 2022 г., представители объединений рабочих направили документы в Национальную комиссию по трудовым отношениям (NLRC), подведомственную Министерству труда Южной Кореи. В распоряжении Samsung и профсоюзов 10 дней на то, чтобы прийти к общему знаменателю по вопросу повышения зарплат работников фабрик компании. По обоюдному согласию стороны могут продлить переговоры еще на 10 дней.

Если достигнуть взаимопонимания не удастся, профсоюзы готовы начать забастовку, которая неизбежно отразится на объеме выпускаемой Samsung продукции, в том числе интегральных микросхем, смартфонов и бытовой техники. Это, в свою очередь, может усугубить и без того острый дефицит чипов, спровоцированный пандемией covid-19.

По словам представителя Национального профсоюза Samsung Electronics (NSELU), организация провела 15 раундов переговоров. Результата они не дали, кроме того, Samsung якобы обманным путем и в одностороннем порядке затягивала сроки решение проблемы.

Представитель 4,5-тысячного NSELU, находящегося под покровительством Федерации профсоюзов корейских металлургов, также отметил, что в период с 7 по 14 февраля организация огласит свои новые, пересмотренные требования. Дальнейшие действия членов профсоюза будут зависеть от готовности Samsung к переговорам.

Требования профсоюзов

Серия переговоров Samsung Electronics с профсоюзами стартовала в октябре 2021 г. Представители интересов персонала компании требовали повышения зарплат, компенсаций в связи с пандемией covid-19 и отпусков на особых условиях. Однако эти требования, как отмечает The Korea Herald, были проигнорированы.

Проект соглашения, подготовленный Samsung в марте 2021 г. предполагал повышение зарплат персоналу фабрик, который насчитывает 114 тыс. человек, до 7,5%, в том числе увеличение оклада на 4,5%, но не учитывал запросы профсоюзов. Те, в свою очередь, требовали прибавку к зарплате на уровне 10 млн вон ($8,35 тыс. или 630 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 февраля 2022 г.) каждому работнику и премию на всех в размере 25% от совокупной операционной прибыли компании за год. По итогам 2021 г. это около 12,9 трлн вон ($10,7 млрд; по $94 тыс. на человека).

Кто дал ход профсоюзам

Профсоюзная деятельность расцвела в компании буйным цветом в 2020 г., после того, как «наследный принц» Samsung Ли Чжэ Ен (Lee Jae-young), де-факто с 2014 г. возглавляющий компанию, объявил об отказе от скандальной практики подавления объединений работников.

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Ли Чжэ Ен, помимо всего прочего, приобрел широкую известность из-за своих проблем с законом. Он, в частности, стал участником коррупционного скандала, к которому причастна экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе (Park Geun-hye). Топ-менеджер Samsung дважды попадал в тюрьму, а также однажды был оштрафован за незаконное применение пропофола – сильного седативного препарата – в качестве снотворного.

Рекордная выручка и премии для персонала

По данным Counterpoint Research, в 2021 г. Samsung отвоевала у Intel звание мирового лидера рынка полупроводниковых изделий по объему выручки. Южнокорейская компания увеличила данный показатель на 30,5% по сравнению с 2020 г., до $81,3 млрд. Intel же пришлось довольствоваться 1,5-процентным ростом и совокупным доходом на уровне $79 млрд. Также в тройке лидеров со значительным отставанием от Samsung и Intel отказался еще один крупный производитель электроники – SK Hynix (+36%, $37,1 млрд).

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Как отмечают аналитики, своим успехом Samsung обязана, в первую очередь, продажам микросхем оперативной (DRAM) и флеш-памяти (NAND).

На фоне рекордной выручки, по информации источника, Samsung вознамерилась поощрить персонал бонусами в размере максимум 200% от оклада. Сотрудники подразделения по производству микросхем, могли рассчитывать на премию в размере 500% от оклада.