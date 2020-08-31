Samsung запустила в серию «самую быструю и емкую оперативную память»

Новое поколение LPDDR5

Samsung приступила к массовому производству «первых в отрасли» мобильных чипов энергоэффективной оперативной памяти LPDDR5 емкостью 16 Гбит, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании. Помимо рекордной вместительности, заявлена самая высокая производительность изделия в своем классе. Предполагается, что новинка найдет применение во флагманских смартфонах следующего поколения.

При заявленной скорости в 6400 Мбит/сек новинка примерно на 16% быстрее 12-гигабитных LPDDR5 (5500 Мбит/сек), которые применяются в большинстве современных «флагманов». В упаковке 16 ГБ такая память, как отмечают в Samsung, может обеспечить передачу 51,2 ГБ информации (эквивалент 10 фильмов формата Full HD размером 5 ГБ) за одну секунду.

Благодаря использованию техпроцесса 1z, упаковка LPDDR5 уменьшилась на 30% по сравнению с предшественником. Таким образом, в корпусе смартфонов на базе новой памяти производители смогут уместить больше компонентов. Упаковка емкостью 16 ГБ теперь состоит из восьми микросхем против 12 при выпуске по технологии 1y ранее (восемь чипов по 12 Гбит и четыре по 8 Гбит).

Samsung начала массовое производство 16-гигабитных чипов памяти LPDDR5

В 2021 г. Samsung намерена укрепить свое положение в качестве поставщика памяти мировых производителей смартфонов, а также увеличить свою долю на рынке LPDDR5 для автомобильной электроники за счет решений с поддержкой работы в расширенном температурном диапазоне.

Вторая производственная линия в Пхентхэке

Выпуск кристаллов новой LPDDR5-памяти налажен на собственной (второй) производственной линии южнокорейской корпорации, которая расположена в Пхентхэке. Производство осуществляется в соответствии с техпроцессом 10 нм (1z) третьего поколения в крайнем ультрафиолетовом диапазоне (EUV, Extreme Ultraviolet).

Вторая производственная линия Samsung в Пхентхэке занимает площадь в более чем 128 тыс. м2, что эквивалентно суммарной площади 16 футбольных полей. На сегодняшний день, по данным компании, это крупнейшее полупроводниковое производство в мире. Помимо передовой DRAM, здесь планируют выпускать флеш-память V-NAND, которая применяется в твердотельных накопителях (SSD).

Битва за первенство

LPDDR5 – это относительно новый стандарт оперативной памяти для мобильных устройств, в частности смартфонов, планшетов и ноутбуков. Модули LPDDR (Low-power DDR) отличаются от DDR в первую очередь пониженным энергопотреблением.

Samsung стала первой компанией в мире, запустившей массовое производство 12-гигабитной мобильной DRAM-памяти LPDDR5. Конвейер, как сообщал CNews, заработал в июне 2019 г., и первые чипы имели объем 6 Гбит. Первые 12-гигабитные модули были выпущены в сентябре 2019 г. Они обеспечивали скорость передачи данных 5500 Мбит/cек при на 30% меньшем уровне потребления энергии по сравнению с предшественником (LPDDR4x).

В конце февраля 2020 г. Samsung запустила в серию 16-гигабайтные модули памяти на базе ранее представленных 12-гигабитных чипов с пропускной способностью 5500 Мбит/сек.

На первенство в освоении стандарта претендует и другой крупный производитель памяти – американская компания Micron. В первых числах февраля 2020 г. она начала поставки своим клиентам модулей LPDDR5 объемом 6, 8 и 12 ГБ с пропускной способностью 5500 Мбит/сек и 6400 Мбит/сек.

Micron также заявляла о планах до конца II квартала 2020 г. начать поставки мультичипового пакета uMCP5, который состоит из оперативной памяти LPDDR5 и флеш-памяти UFS, для использования в смартфонах среднего и флагманского уровня. Применение такого решения, по оценке компании, должно благотворно повлиять на производительность гаджетов и время их работы на одном заряде.