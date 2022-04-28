Samsung Electronics объявила финансовые результаты за I квартал 2022 года

Компания Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за первый квартал, завершившийся 31 марта 2022 года.

Консолидированная выручка за первый квартал 2022 года составила 77,78 трлн вон, а операционная прибыль за тот же период достигла 14,12 трлн вон, что на 51% больше, чем в прошлом году. Подразделение DX (Device eXperience) Division получило рекордную выручку с 2013 года, в то время как DS (Device Solutions) Division отчиталось о рекордном квартальном доходе за всю историю.

Подразделение по производству памяти (Memory Business) достигло рекордного уровня квартальных продаж серверов на фоне стабильного спроса, а результаты подразделения по выпуску системных полупроводников (System LSI Business) последовательно увеличивались в соответствии с ростом цен. Полупроводниковый бизнес (Foundry Business) продемонстрировал устойчивый спрос и расширил использование передовых процессов.

Подразделение по выпуску дисплейных панелей (Samsung Display Corporation) достигло рекордных показателей продажи мобильных дисплеев в первом квартале, чему способствовал высокий спрос на смартфоны. Рост производства дисплеев большого размера на базе технологии квантовых точек (QD) превзошел рыночные прогнозы.

Выручка мобильного подразделения (Mobile eXperience, MX) выросла за счет продаж Galaxy S22 Ultra, положительной реакции на выпуск на массовый рынок моделей с поддержкой 5G и устойчивого спроса на продукты для экосистемы, включающей планшеты и носимые устройства. Подразделение по производству сетевого оборудования (Networks Business) продолжило расширение на международных рынках и развитие сетей 5G в Корее.

Выручка подразделения визуальных дисплеев (Visual Display Business) выросла по отношению к показателям прошлого года за счет продаж премиум-продуктов, в частности телевизоров Neo QLED и устройств со сверхбольшими экранами. Подразделение цифровой бытовой техники (Digital Appliances Business) продемонстрировало рекордный квартальный доход, обусловленный продажами таких премиальных продуктов, как холодильники Bespoke.

Укрепление доллара США по отношению к корейской воне компенсировало слабость основных валют на развивающихся рынках, что оказало положительное влияние на операционную прибыль, увеличив ее примерно на 300 млрд вон по сравнению с предыдущим кварталом.

Несмотря на то, что во втором квартале компания ожидает дальнейшего сохранения макроэкономической неопределенности и проблем с логистикой, DS Division продолжит работать над удовлетворением стабильного спроса, а DX Division сосредоточится на обеспечении прибыльности за счет увеличения продаж новых смартфонов и телевизоров.

Подразделение по производству памяти продолжит удовлетворять ожидаемый устойчивый спрос на серверы и увеличит продажи продуктов с высокой добавленной стоимостью. Подразделение по выпуску системных полупроводников расширит поставки ключевых компонентов, таких как однокристальные системы (SoC) и датчики изображения. В направлении производства полупроводников компания укрепит технологическое лидерство, выпустив на массовый рынок первый в мире 3-нанометровый процессор, выполненный по процессу Gate-All-Around (GAA), и продолжит привлекать новых покупателей.

Что касается подразделения по выпуску дисплейных панелей, компания рассчитывает на сохранение результатов в сегменте мобильных дисплеев за счет стабильного спроса на смартфоны. В направлении больших панелей компания ожидает увеличение выручки за счет продаж телевизоров с технологией QD. Производство ЖК-дисплеев будет сокращаться, как и планировалось ранее.

Компания ожидает роста выручки мобильного подразделения за счет смартфонов серии Galaxy S22 и увеличения продаж новых моделей с поддержкой сетей 5G на массовом рынке. Также Samsung планирует добиться стабильной прибыльности, используя глобальные возможности управления цепочками поставок (SCM) даже в условиях макроэкономической неопределенности. В сетевом сегменте компания планирует освоить новые возможности для бизнеса.

Подразделение визуальных дисплеев (Visual Display Business) сосредоточится на продаже новых моделей, в том числе Neo QLED и The Freestyle, в то время как подразделение цифровой бытовой техники будет направлено на увеличение продаж за счет расширения ассортимента и повышения доступности продуктов Bespoke на мировом рынке.

Во втором полугодии, несмотря на прогнозируемую неопределенность, связанную с макроэкономической средой и геополитической ситуацией, компания уделит приоритетное внимание расширению передовых процессов в производстве компонентов и укреплению на лидирующих позициях с продуктами подразделения DX Division.

В Samsung рассчитывают на сохранение спроса в сегменте памяти и планируют увеличить продажи интерфейсов нового поколения, таких как DDR5 и LPDDR5. Подразделение по выпуску системных полупроводников сосредоточится на расширении ассортимента однокристальных систем. Также компания ожидает получения значимой прибыли за счет внедрения передовых технологических процессов и увеличения количества продаж.

Прогнозируется увеличение продаж мобильных дисплеев за счет расширения ассортимента складных устройств и ускоренного внедрения технологии OLED в новых областях применения, таких как IT, видеоигры и автомобильная отрасль. Что касается больших панелей, компания стремится занять лидирующие позиции в премиальном сегменте и компенсировать потери за счет продаж дисплеев на квантовых точках.

Мобильное подразделение рассчитывает удержать стабильный уровень прибыльности за счет расширения количества пользователей премиальных продуктов, а также за счет максимального увеличения продаж новых складных гаджетов и устройств экосистемы. Компания планирует сохранить рост в сетевом сегменте, продолжая расширяться на международных рынках, развивая 5G в Корее и укрепляя лидирующие позиции в отрасли благодаря технологии виртуализированной сети vRAN.

Подразделение визуальных дисплеев намерено укрепить позиции в премиум-сегменте благодаря увеличению продаж дифференцированных продуктов, таких как Neo QLED 8K и интерьерные ТВ. Подразделение цифровой бытовой техники продолжит стремиться к увеличению продаж устройств премиум-класса.

Капитальные расходы компании в первом квартале составили 7,9 трлн вон, включая 6,7 трлн вон и 0,7 трлн вон, направленных на развитие полупроводникового и дисплейного бизнесов. Расходы подразделения по производству памяти были сосредоточены на развитии инфраструктуры для реализации государственных проектов и перенос процессов на фабрики в Хвасоне, Пхентхэке и Сиане. Затраты в полупроводниковом сегменте преимущественно были связаны с расширением производства процессоров, выполненных по 5-нанометровому техпроцессу.

Консолидированная выручка подразделения Device Solutions в первом квартале составила 26,87 трлн вон, а операционная прибыль — 8,45 трлн вон.

Продажи памяти превзошли рыночные прогнозы, потому что цена продуктов в сегменте снизилась меньше, чем ожидалось. Это объясняется устойчивым спросом, в частности исходящим от пользователей серверов и ПК. Тем не менее, компания столкнулась с небольшим снижением прибыли из-за разового снижения цены и сезонностью.

Что касается DRAM, спрос на серверы оставался высоким благодаря увеличению среднего объема памяти в устройствах, обусловленному ростом внедрения высокопроизводительных процессоров и потребностью в работе дата-центров. Заранее оценив потребности рынка с помощью запатентованной системы анализа, работающей с применением технологий машинного обучения, и адаптируясь к актуальной ситуации, компания смогла превзойти прогнозы роста и добиться рекордного показателя продаж серверов.

Спрос на серверные твердотельные накопители NAND для центров обработки данных оставался устойчивым. В мобильных устройствах спрос на память несколько снизился из-за низкой сезонности и корректировки складских запасов у ряда клиентов. Учитывая ограниченное количество произведенных продуктов и рыночные прогнозы, компания приняла решение воздержаться от значительного увеличения количества продаж в пользу предоставления продуктов с высокой добавленной стоимостью.

В Samsung ожидают, что во втором квартале спрос на серверы останется относительно стабильным.

При сохранении неопределенности, компания рассчитывает на сохранение спроса на серверы благодаря растущему внедрению процессора DDR4 8CH. Компания продолжит развивать бизнес-портфель, делая ставку на продажу продуктов с высокой добавленной стоимостью, и работать над направлениями с наиболее высокими показателями спроса.

Ожидается, что спрос на серверные твердотельные накопители NAND будет расти за счет увеличения инвестиций, в частности в центры обработки данных, на фоне нехватки микросхем, активных и пассивных компонентов. Что касается потребительских продуктов, спрос на корпоративные компьютеры, вероятно, сохранится, а спрос на личные ПК наоборот, сократится. Samsung продолжить предоставлять твердотельные накопители клиентам в конкурентном корпоративном секторе.

Ожидается, что во втором полугодии спрос на серверы будет относительно стабильным в связи с ростом рыночной потребности в памяти DDR5 и тенденцией к высокой плотности, но темпы решения проблемы нехватки компонентов потребуют постоянного наблюдения.

Что касается мобильных устройств, спрос может восстановиться раньше, чем прогнозировалось, если исчезнет неблагоприятный макроэкономический фактор. Компания рассчитывает на восстановление показателей в связи с тем, что многие производители планируют выпустить новые продукты во втором полугодии. Кроме того, ожидается, что спрос на продукты высокой плотности и LPDDR5x будет расти, так как компании совершенствуют характеристики флагманских устройств.

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Сохраняя ассортимент продукции, ориентированной на рынок высокопроизводительных серверов и ПК, Samsung будет своевременно реагировать на новый спрос и планирует расширить поставки памяти с передовыми интерфейсами, такими как DDR5 и LPDDR5x. Кроме того, компания сосредоточится на решениях с высокой добавленной стоимостью и высокой плотностью размещения ячеек и будет добиваться дальнейшего снижения затрат, тем самым укрепляя свое лидерство на рынке.

Прибыль бизнес-подразделения по выпуску системных полупроводников (System LSI) увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом за счет разницы валютных курсов и увеличения отпускных цен, несмотря на низкую сезонность в мобильной отрасли и корректировку складских запасов. Продажи дисплейных драйверов (DDI) увеличились по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года более чем на 30% – как в сегменте панелей большого размера, так и в сегменте мобильных дисплеев. В первом квартале компания начала поставки SoC-решений для массового рынка и приступила к массовому производству новых радиомодулей (RFIC) для сетей 5G в диапазоне FR2, а также 108-мегапиксельных датчиков изображения с размером пикселя 0,64 микрона.

Ожидается, что во втором квартале поставки однокристальных систем (SoC) вырастут благодаря повышению процента выхода годных полупроводниковых изделий в сегменте флагманских однокристальных систем и добавлению линейки SoC-решений среднего класса.

Во втором полугодии подразделение по выпуску системных полупроводников планирует дальнейшее расширение линейки SoC для сетей 5G, поставку своих передовых датчиков изображения с разрешением 108 и 200 мегапикселей и намерено продолжить удовлетворять запросы клиентов. Компания ожидает, что темпы роста бизнеса во втором полугодии будут выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, что позволит улучшить как показатели прибыльности, так и продажи компании.

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В первом квартале полупроводниковый бизнес продемонстрировал самый высокий уровень продаж за всю свою историю благодаря устойчивому спросу по всем направлениям и повышению процента выхода годных устройств, выполненных по современным техпроцессам.

Благодаря тесному сотрудничеству между своим научно-исследовательским подразделением и полупроводниковым бизнесом Samsung сумела добиться стабилизации качества производства по передовым технологическим процессам, и при этом постоянно совершенствовать имеющиеся производственные возможности. Кроме того, компания принимает новые заказы для таких задач как высокопроизводительные вычисления (HPC) / автомобилестроение, подготавливаясь к новым драйверам роста, и улучшает свою способность реагировать на будущий спрос за счет новых инвестиций в производство в Тейлоре (Taylor), США, и в свои предприятия в Корее.

Во втором квартале компания намерена добиться технологического превосходства за счет организации проверки качества для процесса GAA первого поколения (3GAE) и, впервые в отрасли, путем налаживания массового производства изделий по этому процессу. Кроме того, компания также продолжит разработку 3-нанометрового процесса GAA второго поколения (3GAP) в соответствии с намеченным графиком.

Компания предполагает, что дефицит поставок полупроводниковых изделий будет сохраняться и во втором полугодии. Компания будет укреплять свое технологическое лидерство за счет повышения процента выхода годных изделий по технологическому процессу GAA и будет стремиться опередить рост рынка за счет повышения показателей выхода годных и принятия соответствующих ценовых стратегий для обеспечения будущих инвестиций.

Консолидированная выручка подразделения панелей отображения информации в первом квартале составила 7,97 трлн вон, а операционная прибыль – 1,09 трлн вон.

Доходы от производства дисплеев для мобильных устройств увеличились по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года за счет устойчивого спроса на продукты премиум-класса и благодаря положительному эффекту разницы валютных курсов. На результаты также повлиял рост использования OLED-экранов в ноутбуках и игровых консолях.

В сегменте панелей больших размеров Samsung представила в первом квартале мониторы на квантовых точках (QD), которые были хорошо приняты рынком и, что привело в свою очередь к росту ожиданий в отношении QD-телевизоров, выпуск которых запланирован на третий квартал. Кроме того, компания быстро стабилизирует качество технологического процесса по производству панелей на квантовых точках.

Во втором квартале Samsung ожидает снижения доходов от продажи дисплеев для мобильных устройств по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Выручка от продажи дисплеев больших размеров, вероятно, вырастет во втором квартале, так как компания должна сократить, в соответствии с планом, производство ЖК-дисплеев, и значительно увеличить поставки продуктов на базе квантовых точек.

Во втором полугодии, несмотря на сохранившуюся неопределенность делового климата, объем рынка смартфонов, по прогнозам, сохранится на прошлогоднем уровне, что в первую очередь обусловлено восстановлением экономики развитых стран.

Samsung намерен еще больше укрепить свое лидерство на рынке OLED-дисплеев премиум-класса благодаря стабильным возможностям своих цепочек поставок (SCM) и расширению линейки складных моделей. Компания также стремится к устойчивому росту за счет использования дисплеев в различных сегментах продуктов, от смартфонов до ИТ, автомобильной отрасли, гейминга и носимых устройств, опираясь на свои конкурентные преимущества в цепочках поставок и в разработке новых технологий. В частности, чтобы укрепить позиции OLED-дисплеев на быстрорастущем рынке электромобилей, Samsung сосредоточится на создании полной линейки решений, от жестких до складных дисплеев.

Что касается дисплеев больших размеров, компания стремится стабилизировать производство панелей на квантовых точках, активно продвигая этот продукт в надежде диверсифицировать клиентскую базу и позиционировать QD-дисплеи в сегменте дисплеев премиум-класса.

В первом квартале консолидированная выручка подразделения мобильных устройств и сетевых решений (MX & Networks) составила 32,37 трлн корейских вон, а операционная прибыль – 3,82 трлн вон.

Общий рыночный спрос снизился как в квартальном, так и в годовом исчислении из-за слабой сезонности и геополитической неопределенности. Тем не менее, по сравнению с предыдущим кварталом в бизнесе мобильных устройств наблюдался рост как выручки, так и прибыльности, даже несмотря на нехватку компонентов. Высокие показатели продаж серии Galaxy S22 с момента ее запуска в первом квартале также выступили одним из факторов роста выручки этого подразделения, особенно с учетом того, что модель Galaxy S22 Ultra с S-Pen получила положительные отзывы от пользователей серии Galaxy Note. Увеличению прибыли способствовали и продажи смартфонов с поддержкой 5G для массового рынка, включая новую серию A, продуктов экосистемы, таких как планшеты, в том числе Galaxy Tab S8, и носимые устройства.

Во втором квартале, как ожидается, спрос на рынке смартфонов несколько снизится на фоне сохранения сезонного эффекта, неопределенности в отношении пандемии и геополитической ситуации. Бизнес-подразделение мобильных устройств стремится нарастить выручку по сравнению с прошлогодним периодом и планирует добиться двузначной прибыльности, опираясь на преимущества своих глобальных цепочек поставок (SCM). Samsung рассчитывает, что проблема нехватки компонентов для производства устройств серии Galaxy S22 будет решена, поэтому компания стремится обеспечить высокие продажи флагманских смартфонов и будет активно реагировать на растущий рыночный спрос на массовые модели с поддержкой сетей 5G.

Во втором полугодии неопределенность, вероятно, сохранится. Тем не менее, рынок смартфонов, согласно прогнозам, продолжит расти, при этом на рынке носимых устройств ожидается двузначный рост.

Бизнес-подразделение мобильных устройств намерено укрепить свое лидерство на рынке флагманских моделей за счет ускорения внедрения инноваций при максимальном увеличении продаж новых складных моделей и продуктов экосистемы. При этом компания намерена обеспечить поставку ключевых деталей и повысить качество обслуживания клиентов за счет сотрудничества с партнерами. Компания также будет тесно сотрудничать с бизнесом дисплейных технологий (VD) и цифровой техники (DA) в рамках подразделения по производству смартфонов и потребительской электроники (DX), чтобы добиться еще более качественного взаимодействия между продуктами Samsung. Благодаря этим усилиям компания намерена увеличить продажи в 2022 году и планирует поддерживать стабильную прибыльность за счет улучшения ассортимента продукции и повышения операционной эффективности.

Подразделение бытовой электроники, в состав которого входят направления визуальных дисплеев и цифровой бытовой техники, в первом квартале зафиксировало консолидированную выручку в 15,47 трлн вон и 0,8 трлн вон операционной прибыли.

Спрос на телевизоры в первом квартале сократился по сравнению с предыдущим отчетным периодом после характерного пика продаж, связанного с праздничным сезоном в четвертом квартале, а также из-за геополитической ситуации. Спрос также уменьшился по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Компания увеличила выручку и прибыль по сравнению с прошлогодними показателями, тесно сотрудничая с торговыми партнерами и активно ориентируясь в своей работе на спрос на дорогостоящие продукты. Представленная компанией новая линейка телевизоров Neo QLED, с еще более качественным изображением и звуком, получает положительные отзывы на рынке.

Компания ожидает, что во втором квартале спрос на телевизоры снизится как в квартальном, так и в годовом исчислении из-за того, что пользователи будут проводить больше времени на открытом воздухе, вне дома, а также из-за сохраняющейся неопределенности на рынке. Samsung планирует добиться роста, продолжая фокусироваться на продуктах премиум-класса. В связи с постоянными проблемами с сырьем и логистикой компания намерена продолжать оптимизировать деятельность, заблаговременно планируя продажи и поставки продукции.

Во втором полугодии, несмотря на предполагаемое сохранение макроэкономических рисков, Компания намерена обеспечивать спрос в разгар сезона спортивных мероприятий и планирует продолжить укреплять свое лидерство в премиум-сегменте за счет продаж своих телевизоров Neo QLED 8K и интерьерных телевизоров, а также за счет продажи инновационных продуктов, таких как Micro LED и Odyssey Ark.