Топовый мировой производитель памяти создает искусственный дефицит чипов, чтобы взвинтить цены

Micron резко сокращает производство DRAM и NAND, чтобы победить переизбыток этих модулей памяти на мировом рынке. Из-за него компания вынуждена снижать цены на свою продукцию, а дефицит, наоборот, позволит их взвинтить.

Micron устала демпинговать

Американская компания Micron, один из крупнейших в мире вендоров модулей памяти, готовится сократить объемы производства сразу двух видов чипов, пишет Tom’s Hardware. Новые ограничения коснутся модулей 3D NAND, используемых в современных флешках и SSD-накопителях, и DRAM – основы оперативной памяти.

Притом речь тут не идет о падении объемов выпуска в 4-5%. Micron намеревается срезать объемы сразу на 20% в сравнении с IV кварталом 2022 финансового года, который завершился для нее 1 сентября 2022 г. А цель у компании всего одна – столь нехитрым способом она пытается бороться с общемировым падением цен на память, за которым следует падение ее собственных доходов.

Сокращения коснутся всех технологических узлов, которые Micron использует для крупносерийного производства, поэтому, по сути, компания сокращает выпуск практически всех видов своей продукции.

DRAM и Продукция Micron – это не сами планки памяти и не твердотельные накопители, а чипы NAND , на которых они основаны

Нынешний I квартал 2023 финансового года для Micron завершится в начале декабря 2022 г., поэтому объявленное сокращение производства пластин вряд ли окажет существенное влияние на результаты компании за этот период или на весь рынок памяти в целом. Последствия проявят себя немного позже. Поскольку циклы производства и тестирования/упаковки как 3D NAND, так и DRAM довольно продолжительны, рынок почувствует эффект сокращений Micron через несколько недель. Между тем спотовые цены могут отреагировать на заявление Micron раньше.

Почему память дешевеет

Рынок чипов памяти полностью оправился от негативного влияния пандемии коронавируса. Если еще год или два назад в мире наблюдался их повсеместный дефицит, то в нынешнее время перед вендорами стоит прямо противоположная проблема.

С конца февраля 2022 г. в мире воцарилась очень напряженная атмосфера из-за геополитических событий. Резко ускорилась инфляция, а потребление, наоборот, сократилось. Это касается и техники. И смартфоны, и компьютеры, и комплектующие теперь продаются заметно хуже, нежели годом ранее.

Производители памяти не были готовы к такому повороту событий и работали в полную силу, чтобы как можно скорее побороть дефицит. В результате они перестарались и теперь стараются избавиться уже от переизбытка произведенных микросхем. В августе 2022 г. CNews писал, что корейские производители памяти начали очень сильно демпинговать – сбрасывать цены на память DRAM. Она будет дешеветь как минимум до конца 2022 г., а то и до конца первой половины 2023 г.

Чем ниже отпускные цены на модули памяти, тем меньше выручка их производителей. С этим Micron и пытается бороться, вводя ограничения на выпуск своих чипов, чтобы больше не допустить столь серьезного переизбытка.

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Аналогичная ситуация разворачивается и вокруг флеш-памяти. К концу III квартала 2022 г. продажи SSD-накопителей упали до минимума за весь год, вынудив производителей продавать их по очень низкой цене. Отсутствие спроса на свою продукцию вынуждает их сокращать объемы закупок необходимых компонентов, в том числе и чипов памяти, что, опять же, возвращает к ситуации с их переизбытком и неизбежным удешевлением.

Одного дефицита всегда мало

Снижение объемов производства – не единственное, что задумала Micron. Однако другие ее действия если и повлияют на мировой рынок, то лишь косвенно – в первую очередь это отразится лишь на ее бизнесе, в котором у нее масса конкурентов.

В сентябре 2022 г. Micron сообщила о планах по радикальному сокращению капитальных затрат в 2023 финансовом году, который завершится для нее 1 сентября 2023 г. За этот период они составят $8 млрд, что на 30% меньше в сравнении с 2022 финансовым годом.

Сокращения в первую очередь коснутся закупки нового оборудования для производства пластин, что замедлит внедрение новейших производственных технологий компании. В то же время, по данным Tom’s Hardware, капитальные затраты компании на строительство увеличатся более чем в два раза, поскольку компания строит новый завод в Айдахо (США). 17 ноября 2022 г. представители Micron заявили, что компания «работает над дополнительным сокращением капиталовложений», не вдаваясь в подробности. Вполне вероятно, под этим может подразумеваться сокращение штата.