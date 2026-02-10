Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190377
ИКТ 14690
Организации 11378
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26598
Персоны 82746
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1271
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

VIS Vanguard International Semiconductor Corporation

VIS - Vanguard International Semiconductor Corporation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.02.2026 TSMC спихивает на «дочку» производство древних чипов и плотно берется за сверхприбыльные передовые техпроцессы 1
12.11.2002 Тайваньские производители DRAM опубликовали финансовые результаты за октябрь 1
27.12.2001 Nanya ведет переговоры с IBM 1
13.10.2000 Производители микросхем объединяются для совместного производства чипов 16 Mб DRAM 2
03.07.2000 Тайваньские компании Powerchip и Vanguard перейдут на 0,18 микронную технологию для производства микросхем памяти DRAM 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

VIS и организации, системы, технологии, персоны:

PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 42 4
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 59 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1040 2
UMC - United Microelectronics Corporation 325 2
ProMOS Technologies 21 2
GlobalFoundries - GF 97 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 455 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 426 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Acer - AOpen - Wistron 78 1
Nvidia Corp 3774 1
Huawei 4281 1
Qualcomm Technologies 1918 1
Apple Inc 12733 1
AMD - Advanced Micro Devices 4494 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1525 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 926 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1747 2
DDR - Double data rate 2943 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 2
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 174 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1086 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1413 1
Пропускная способность - Bandwidth 1832 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17168 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18707 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
NAND flash memory - флеш-память 651 1
Китай - Тайвань 4146 5
США - Аризона 543 1
США - Вермонт - Берлингтон 27 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53575 1
Россия - РФ - Российская федерация 158300 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18355 1
Южная Корея - Республика 6879 1
Япония 13567 1
Сингапур - Республика 1916 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Economic Daily News 31 1
TrendForce 148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще