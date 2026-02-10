Разделы

TSMC спихивает на «дочку» производство древних чипов и плотно берется за сверхприбыльные передовые техпроцессы

TSMC отдаст VIS, которую контроллирует за счет акционерного капиталла, 80% производства чипов по зрелым техпроцессам на 200-миллиметровых кремниевых пластинах, обеспечив последнюю оборудованием, необходимыми лицензиями и клиентами. Выиграют от этого обе компании: TSMC сосредоточится на высокомаржинальной продукции, выпускаемой по передовым нормам 2 нм и 3 нм, а VIS удвоит собственные мощности по обработке пластин 200 мм и усилит позиции на рынке.

TSMC сбрасывает балласт

Тайваньская TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, сосредоточится на выпуске продукции по самым передовым нормам – 2 нм и 3 нм. Выиграет от этого ее стратегический партнер VIS, который, как отмечает TrendForce, сможет нарастить производственные мощности и получит массу дополнительных заказов на изготовление чипов по зрелым техпроцессам.

Согласно данным тайваньского издания Economic Daily News, TSMC выпускает около 5 млн кремниевых пластин диаметром 200 мм в год. Ответственность за производство примерно 80% от этого количества TSMC планирует переложить на плечи своего «младшего партнера» в лице VIS. Процесс будет осуществляться постепенно и займет нескольких лет.

В результате, по оценке экспертов, производственные мощности VIS, предназначенные для обработки 200-миллиметровых пластин удвоятся, что создаст дополнительные возможности для дальнейшего роста компании.

kr700.jpg

© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика»
TSMC постепенно отказывается от пластин диаметром 200 мм

Пластины диаметром 200 мм (8 дюймов) часто применяются при производстве чипов в соответствии со зрелыми техпроцессами, например, силовой- и радиоэлектроники, автомобильных датчиков.

300-миллиметровые пластины (12 дюймов) широко используются в производстве современных логических микросхем, чипов памяти DRAM и NAND, однокристальных систем и чипов для высокопроизводительных вычислений.

Ранее Liberty Times сообщила, что VIS работает с полной загрузкой производственных мощностей. В течение I квартала 2026 г. компания выборочно подняла расценки на отдельные виды услуг, а затем уведомила клиентов о повсеместном повышении цен с апреля 2026 г. Услуги VIS, как ожидается, подорожают на 10-15%.

VIS (Vanguard International Semiconductor) – тайваньский контрактный производитель интегральных микросхем. Компания была создана Моррисом Чангом (Morris Chang), основателем TSMC, в 1994 г.

TSMC была и остается крупнейшим акционером (около 28% на октябрь 2024 г.) и главным стратегическим партнером VIS, а также лицензирует компании некоторые технологии производства чипов.

TSMC решает собственные проблемы

По сообщению Economic Daily News, в настоящее время TSMC испытывает постоянную нехватку передовых производственных и упаковочных мощностей, позволяющих работать по техпроцессу 3 нм. Это обусловлено растущим спросом на оборудование для высокопроизводительных вычислений и ИИ-нагрузок, в основе которых лежат интегральных микросхемы, выпускаемые по самым современным нормам.

Положение усугубляется дефицитом трудовых ресурсов, ростом производственных затрат и увеличением сроков изготовления продукции, а также ограниченностью площадей имеющихся производственных помещений.

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

На эти вызовы TSMC отвечает «оптимизацией» производства по зрелым технологическим процессам, с использованием полупроводниковых пластин диаметром 150 мм (6 дюймов) и 200 мм (8 дюймов) – в частности, отдавая его на откуп своему партнеру в лице VIS, который специализируется на «зрелых» технологиях.

Помимо передачи своих заказов на выпуск 200-миллиметровых пластин VIS, TSMC также стремится навести порядок с производственными линиями, занятыми выпуском чипов по нормам 5 нм и 7 нм, а также высвободить мощности, отведенные под техпроцесс 6 нм, которые в дальнейшем планируется использовать под продукцию 3-нанометрового класса.

Как отмечает TrendForce, техпроцесс 3 нм крайне востребован у клиентов TSMC и может стать основным драйвером роста ее выручки, отобрав это звание у 5-нанометрового уже в I квартале 2026 г. Аналитики ожидают, что доходы TSMC от услуг по изготовлению 3-нанометровых чипов по итогам 2026 г. достигнут 1 трлн новых тайваньских долларов ( $31,7 млрд).

VIS тоже в выигрыше

Как отмечает TrendForce, сотрудничество с TSMC по данному вопросу позволит VIS со временем нарастить производство 200-миллиметровых пластин примерно на 4 млн штук в год. TSMC со своей стороны обеспечит партнера дополнительным оборудованием, доступом к своим технологиям, а также поделится заказами.

За последние годы VIS уже дважды приобретала оборудование для работы с 200-миллиметровыми пластинами. Кроме того, TSMC лицензировала партнеру технологии производства полупроводников с использованием нитрида галлия (GaN).

На сегодняшний день VIS располагает пятью заводами, выпускающими пластины диаметром 200 мм на территории Тайваня и Сингапура. Суммарно на протяжении 2025 г. они выдавали около 286 тыс. пластин в месяц в среднем.

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения
Импортонезависимость

Кратное увеличение объемов производства в ближайшие годы позволит VIS значительно улучшить свое положение на рынке и закрепиться в статусе крупного контактного производителя в 200-миллиметровом сегменте, считают эксперты TrendForce.

В конце 2024 г. CNews писал о том, что китайские контрактные производители интегральных микросхем по зрелым техпроцессам отбивают клиентов у своих тайваньских конкурентов за счет колоссальных скидок, которые порой доходили до 40%. VIS эксперты называли одной из тех компаний, которые в наибольшей степени пострадали от действий конкурентов с континента.

Дмитрий Степанов

