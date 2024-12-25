Южная Корея решила построить «убийцу» тайваньской TSMC

Южнокорейские промышленники считают что полупроводниковая отрасль в стране испытывает серьезные сложности, которые могут помешать ей удержать свои позиции на мировом рынке. Для решения проблемы они предложили создать компанию с господдержкой по образцу тайваньской TSMC.

Проект укрепления позиций полупроводниковой отрасли

В Южной Корее хотят создать KSMC (Корейскую компанию по производству полупроводников) по образцу тайваньского контрактного чипмейкера Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), пишет The korea Bizwire. С таким предложением выступили представители южнокорейской промышленности и академических кругов во второй половине декабря 2024 г.

Инициатива призвана укрепления позиции страны в мировой гонке полупроводников, решив проблемы, с которыми сталкивается полупроводниковая промышленность.

Создание KSMC должно устранить структурные недостатки отрасли и поддержать небольшие компании, занимающихся производством полупроводников, возможности многих из которых в настоящее время ограничены.

Размер возможных инвестиций

Ан Ки Хен (Ahn Ki-hyun) из Ассоциации полупроводниковой промышленности предложил выделить к 2047 г. 300 трлн корейских вон ($208,7 млн) государственной поддержки через субсидии и налоговые льготы. Он также подчеркнул необходимость своевременных инвестиций.

© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» Представители южнокорейской промышленности озабочены проблемами полупроводниковой отрасли страны

Эксперты полагают, что экономическую выгоду в таком же размере могут принести к 2045 г. инвестиции в KSMC в размере 20 трлн корейских вон ($13,9 млрд).

Зам нужен южнокорейский TSMC

Инициаторы проекта отметили несколько проблем отрасли, включая сокращение технологического разрыва с зарубежными конкурентами, ослабление инвестиционной конкурентоспособности, отток кадров, чрезмерное регулирование.

Их план направлен на создание сбалансированной экосистемы между литейными заводами и компаниями, не имеющими собственных производственных мощностей, посредством диверсификации производственных процессов.

Для этого генеральный директор SK Hynix Квак Но-джунг (Kwak No-jung) предложил, например, перепрофилировать некоторые из устаревших объектов Samsung. Предлагалось также увеличить инвестиции в НИОКР и удерживать талантливых специалистов. Квак Но-джунг сравнил идею поддержки мелких компании с «фонтаном», который расширит всю экосистему.

Есть с кого брать пример

Профессор Университета Сонгюнгван Квон Сок-джун (Kwon Seok-jun) привел в пример Тайвань, который поддерживает баланс за счет таких компании, как UMC и PSMC, сосредоточенных на среднетехнологичных процессах, с одной стороны, и TSMC с его передовым производством, с другой стороны.

«Это позволяет более чем 250 компаниям без собственных производственных мощностей естественным образом процветать в Синьчжу», — сказал Квон Сок-джун. — KSMC, запущенный при поддержке правительства, мог бы сыграть аналогичную роль в Корее».

Полупроводниковая отрасль является одной из ключевых в экономике Тайваня, а TSMC – едва ли не главным ее представителем.

TSMC продолжает удерживать звание крупнейшего в мире контрактного производителя чипов по объему выручки. Согласно оценке Counterpoint, по итогам II квартала 2024 г. тайваньская компания могла похвастаться 62%-ной долей на глобальном рынке.

Однако мощностей TSMC недостаточно для удовлетворения рыночного спроса в области контрактного производства интегральных микросхем с использованием передовых технологий упаковки. В октябре 2024 г. тайваньский чипмейкер объявил о намерении вдвое нарастить темпы упаковки полупроводниковой продукции по технологии CoWoS по итогам 2024 г. к показателю 2023 г., а в 2025 г. — в два раза к 2024 г.