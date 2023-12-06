Тайвань обложит чипмейкеров суровыми ограничениями, чтобы защитить технологии от Китая

Тайвань на страже критически важных технологий

Власти Тайваня намерены усилить защиту критически важных технологий, в том числе относящихся к производству полупроводников, от попадания в руки Китая. Об этом сообщило Nikkei Asia.

На территории Тайваня сегодня выпускается львиная доля всех полупроводниковых изделий в мире, которые используются в электронных устройствах самых разных видов. По данным Trendforce, в III квартале 2023 г. в десятку крупнейших контрактных производителей мира по показателю выручки входило четыре компании из Тайваня: TMSC, UMC, VIS, PSMC. На их долю в совокупности приходилось около 66% от всех продаж в денежном выражении.

Тайвань стремится сохранить за собой статус мирового лидера в сфере производства полупроводников, и в связи с этим его власти давно выражают озабоченность по поводу посягательств на этот статус со стороны конкурентов из Китая. Они пытаются скопировать тайваньские технологии и порой прибегают к не совсем этичным и законным мерам для достижения своей цели – китайский бизнес неоднократно обвиняли в промышленном шпионаже и переманивании ценных кадров.

«Список 22»

Список из 22 критически важных для Тайваня технологий, которые, как ожидается, получат защиту на законодательном уровне, охватывает пять секторов экономики: оборона, космос, сельское хозяйство, полупроводники и информационная безопасность (в частности, постквантовую криптографию).

Что касается конкретно полупроводниковой промышленности, то власти Тайваня ранее обсудили с представляющими эту отрасль компаниями включение в «список 22» технологий производства и упаковки передовых интегральный схем по норме 14 нм и более современным. При этом названия этих компаний не уточняются.

Создание списка «нацелено на обеспечение национальной безопасности и промышленной конкурентоспособности, усиление защиты коммерческой тайны, связанной с ключевыми технологиями, а также предотвращение нелегального оттока капитала за границу, который способен ущемить национальные и промышленные интересы», – заявили в Национальном совете по науке и технологиям Тайваня.

Теперь список рассмотрит парламент и вынесет свой вердикт. На эту процедуру отведено три месяца.

Ограничения не вселяют пессимизм в производителей

На территории Тайваня расположен крупнейший в мире контрактный производитель чипов – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), который выступает партнером таких международных технологических гигантов как Apple и Nvidia. Согласно данным Trendforce, выручка TSMC по итогам III квартала 2023 г. составила $17,2 млрд, увеличившись на 10,2% к прошлому кварталу.

«Производители [микросхем] считают, что их бизнес не пострадает», – приводит слова Ван Мэйхуа (Wang Mei-hua), министра экономики Тайваня, агентство Reuters.

А был ли ITIL? Маркет

По словам чиновницы, ключевые технологии будут охраняться государством в соответствии с местным законом о национальной безопасности (National Security Act).

Сотрудникам компаний из сферы высоких технологий придется получать специальное властей разрешение перед выездом в Китай. Однако это правило будет распространяться исключительно на компании, развивающие технологии, которые более чем на 50% профинансированы государством через субсидии. Власти составят список компаний, попадающих под этот критерий и отдельно уведомят их об этом.

Ужесточение и так жестких мер

Власти Тайваня ранее ввели ряд жестких мер, затрагивающих экспорт технологий производства полупроводников и инвестирование в китайский технологический сектор – на фоне попыток Китая снизить собственную зависимость от зарубежных технологий и при сопутствующем давлении со стороны США.

В частности, тайваньским производителям интегральных микросхем запрещено создавать в КНР заводы по выпуску наиболее передовых чипов, чтобы самые современные технологии не оказались в руках китайцев. Кроме того, все инвестиции местного бизнеса в зарубежные компании требуют одобрения со стороны властей и проходят тщательную проверку компетентных органов.