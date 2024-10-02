В мире появляется новая полупроводниковая держава. И это не Россия

Индия совсем скоро начнет выпускать микросхемы на своей территории. Сразу несколько крупных компаний из США решили инвестировать в это начинание, что позволило резко приблизить сроки запуска первой линии. По плану, производство должно начаться до конца 2026 г. Пока что лидером в этом сегменте является Тайвань.

Индийские полупроводники

Индия намерена стать одним из основных игроков на рынке производства полуупроводников. Как пишет CNBC, первые микросхемы должны сойти с конвейера в этой стране не позднее 2027 г., то есть в течение ближайших двух лет.

Без участия США в этом плане не обошлось. Новый свет уже давно разглядел в Индии перспективную страну для ИТ-сферы – например, местные заводы на протяжении последних нескольких лет массово выпускают различную технику Apple. Правда, на них иногда случаются погромы и пожары, но производство продолжает развиваться. Впрочем, качеством работы индусов Apple недовольна – брака на ее индийских заводах, как сообщал CNews, предостаточно.

Интерес к выпуску микросхем на территории Индии проявили AMD, Nvidia и Micron – крупнейшие компании в своих отраслях. Как сообщил CNBC министр торговли Индии Пиюш Гоял (Piyish Goyal) Индия уже привлекла инвестиции этих компаний, но их размер не сообщается.

Shawn Stutzman / Pexels Планы у Индии грандиозные. Но пока что в мире нет ни единого процессора, произведенного на ее территории

Гоял тоже упомянул Apple, сообщив, что уже до 14% всей ее техники собирают индийские фабрики. По его словам, компания создала в стране около 150 тыс. рабочих мест.

Нужен опыт конкурентов

По словам Гояла, Индии бы очень пригодился опыт тайваньской компании TSMC – крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводников с более чем 50-процентной долей глобального рынка. Но едва ли она станет делиться знаниями с потенциальным конкурентом.

Гоял подчеркнул, что и без помощи TSMC Индия вполне справится с этой «сложной задачей». Он отметил, что Индия «располагает талантами и навыками». Если точнее, такие навыки есть у индийцев, которые в большом количестве трудятся в американских ИТ-компаниях в Кремниевой долине, отметил министр.

Стоит подчеркнуть, что AMD и Nvidia имеют колоссальный опыт в разработке чипов – AMD с огромным успехом подминает под себя рынок х86-процессоров и попутно конкурирует с Nvidia в сегменте графических ускорителей, где последняя является непревзойденным лидером. Но ни AMD, ни Nvidia не выпускают свою продукцию – вместо них это делает упомянутая TSMC.

Китаенезависимость

В своем интервью CNBC Гоял отдельно упомянул Китай, подчеркнув, что технологически Индия никак не зависит от него. По его словам, опыт и знания Индии в ИТ-сфер лучше в сравнении с КНР.

Эти слова с легкостью можно подвергнуть сомнению. К моменту выхода материала в мире не существовало ни одного индийского процессора, тогда как Китай на собственных мощностях выпускает чипы на архитектурах ARM и х86. Также КНР активно осваивает RISC-V и даже разрабатывает отдельную версию этой архитектуры под названием RISC-X. Более того, в стране есть компания Loongson, которая создает собственную архитектуру LoongArch и процессоры на ее основе.

Что касается производства микросхем, то в Китае есть множество мелких компаний и настоящий гигант – SMIC. В его активе есть техпроцессы вплоть до 5 нм, который по меркам 2024 г. является одним из самых совместимых.

Подождать все же придется

Гоял не стал уточнять, на какие техпроцессы рассчитывают Nvidia, Micron и AMD, инвестируя в индийское полупроводниковое производство. Но вероятность того, что Индия моментально догонит SMIC с ее 5 нм и тем более TSMC, которая вплотную подошла к 2 нм, высокой пока что не кажется.

На это указывает, например, план тайваньской компании PSMC, еще одного вендора микросхем, построить в Индии фабрику по выпуску чипов по нормам до 28 нанометров. Этому техпроцессу около 15 лет, он считается «зрелым», то есть, другими словами, морально устаревшим.

Строить такой завод PSMC будет в паре с индийским конгломератом Tata, а расположится он в индийском штате Гуджарат. По плану, новая фабрика будет максимально автоматизирована и сможет обрабатывать до 50 тыс. кремниевых пластин в месяц.

Инвестиции в проект составят как минимум $11 млрд, пишет TrendForce. Новый завод обеспечит около 20 тыс. новых рабочих мест. Сроки запуска завода не называются.