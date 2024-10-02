В мире появляется новая полупроводниковая держава. И это не Россия
Индия совсем скоро начнет выпускать микросхемы на своей территории. Сразу несколько крупных компаний из США решили инвестировать в это начинание, что позволило резко приблизить сроки запуска первой линии. По плану, производство должно начаться до конца 2026 г. Пока что лидером в этом сегменте является Тайвань.
Индийские полупроводники
Индия намерена стать одним из основных игроков на рынке производства полуупроводников. Как пишет CNBC, первые микросхемы должны сойти с конвейера в этой стране не позднее 2027 г., то есть в течение ближайших двух лет.
Без участия США в этом плане не обошлось. Новый свет уже давно разглядел в Индии перспективную страну для ИТ-сферы – например, местные заводы на протяжении последних нескольких лет массово выпускают различную технику Apple. Правда, на них иногда случаются погромы и пожары, но производство продолжает развиваться. Впрочем, качеством работы индусов Apple недовольна – брака на ее индийских заводах, как сообщал CNews, предостаточно.
Интерес к выпуску микросхем на территории Индии проявили AMD, Nvidia и Micron – крупнейшие компании в своих отраслях. Как сообщил CNBC министр торговли Индии Пиюш Гоял (Piyish Goyal) Индия уже привлекла инвестиции этих компаний, но их размер не сообщается.
Гоял тоже упомянул Apple, сообщив, что уже до 14% всей ее техники собирают индийские фабрики. По его словам, компания создала в стране около 150 тыс. рабочих мест.
Нужен опыт конкурентов
По словам Гояла, Индии бы очень пригодился опыт тайваньской компании TSMC – крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводников с более чем 50-процентной долей глобального рынка. Но едва ли она станет делиться знаниями с потенциальным конкурентом.
Гоял подчеркнул, что и без помощи TSMC Индия вполне справится с этой «сложной задачей». Он отметил, что Индия «располагает талантами и навыками». Если точнее, такие навыки есть у индийцев, которые в большом количестве трудятся в американских ИТ-компаниях в Кремниевой долине, отметил министр.
Стоит подчеркнуть, что AMD и Nvidia имеют колоссальный опыт в разработке чипов – AMD с огромным успехом подминает под себя рынок х86-процессоров и попутно конкурирует с Nvidia в сегменте графических ускорителей, где последняя является непревзойденным лидером. Но ни AMD, ни Nvidia не выпускают свою продукцию – вместо них это делает упомянутая TSMC.
Китаенезависимость
В своем интервью CNBC Гоял отдельно упомянул Китай, подчеркнув, что технологически Индия никак не зависит от него. По его словам, опыт и знания Индии в ИТ-сфер лучше в сравнении с КНР.
Эти слова с легкостью можно подвергнуть сомнению. К моменту выхода материала в мире не существовало ни одного индийского процессора, тогда как Китай на собственных мощностях выпускает чипы на архитектурах ARM и х86. Также КНР активно осваивает RISC-V и даже разрабатывает отдельную версию этой архитектуры под названием RISC-X. Более того, в стране есть компания Loongson, которая создает собственную архитектуру LoongArch и процессоры на ее основе.
Что касается производства микросхем, то в Китае есть множество мелких компаний и настоящий гигант – SMIC. В его активе есть техпроцессы вплоть до 5 нм, который по меркам 2024 г. является одним из самых совместимых.
Подождать все же придется
Гоял не стал уточнять, на какие техпроцессы рассчитывают Nvidia, Micron и AMD, инвестируя в индийское полупроводниковое производство. Но вероятность того, что Индия моментально догонит SMIC с ее 5 нм и тем более TSMC, которая вплотную подошла к 2 нм, высокой пока что не кажется.
На это указывает, например, план тайваньской компании PSMC, еще одного вендора микросхем, построить в Индии фабрику по выпуску чипов по нормам до 28 нанометров. Этому техпроцессу около 15 лет, он считается «зрелым», то есть, другими словами, морально устаревшим.
Строить такой завод PSMC будет в паре с индийским конгломератом Tata, а расположится он в индийском штате Гуджарат. По плану, новая фабрика будет максимально автоматизирована и сможет обрабатывать до 50 тыс. кремниевых пластин в месяц.
Инвестиции в проект составят как минимум $11 млрд, пишет TrendForce. Новый завод обеспечит около 20 тыс. новых рабочих мест. Сроки запуска завода не называются.