Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm

Huawei в скором времени вопреки всем санкциям может показать новый флагманский процессор Kirin. Она не выпускала свои чипы с 2020 г., хотя все они на момент выхода всегда превосходили своих аналогов. Именно Huawei раньше всех сделала 7- и 5-нанометровый чипы и придумала, как встроить в CPU модем 5G. Ее новый процессор, вероятно, окажется мощнее топовых мобильных чипов Apple и Qualcomm.

Kirin возвращается

Китайская компания Huawei в ближайшем будущем может вернуться на рынок мобильных процессоров с новым чипом серии Kirin. Как пишет GizmoChina, это, с высокой долей вероятности, им окажется передовое решение, способное обогнать новейший флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в популярных бенчмарках.

Новый чип носит кодовое имя KC10, который к моменту релиза, вероятно, назовут Kirin 9010. В его силах будет набрать 1,3 млн баллов в синтетическом тесте AnTuTu, тогда как Snapdragon 8 Gen 2 выбивает в пределах 1,27 млн баллов. Новейший Apple A17 способен и вовсе лишь на 950 тыс. баллов.

По данным GizmoChina, на март 2023 г. KC10 существовал лишь в виде инженерных образцов, притом их количество неизвестно – вполне возможно, что был выпущен лишь один демонстрационный чип.

Фото: Huawei За плечами Huawei огромный опыт по выпуску действительно топовых процессоров. Kirin 990 - один из них

Huawei никак не комментирует появившуюся в Сети информацию о ее возможном возвращении к разработке мобильных процессоров. Компания находится под американскими санкциями, которые и вынудили ее заморозить дальнейшее свое развитие в этой отрасли и оставить в прошлом немалое количество наработок, сделанных за годы работы над чипами Kirin.

Все очень непросто

Но даже если Huawei действительно располагает новым CPU Kirin 9010, и даже если она покажет его мировой общественности, перед ней встанет как минимум проблема производства. Ни у нее, ни у ее «дочки» HiSilicon, которая и занималась разработкой процессоров, нет своих фабрик. А контрактные производители едва ли станут брать ее заказы, опасаясь гнева американских властей.

Подобное в новейшей истории уже случалось. Процессоры Kirin существуют с 2012 г., и до мая 2020 г. их выпускала тайваньская компания TSMC. Экс-президент США Дональд Трамп (Donald Trump) развязал торговую войну с КНР и приступил к уничтожению Huawei, в том числе и через принуждение TSMC к отказу от сотрудничества с ней. Осенью 2020 г. Huawei все ж получила доступ к фабрикам TSMC – ей разрешили выпускать микросхемы с топологией 28 нм и древнее. Для Huawei подобное было неприемлемо – современные топовые процессоры н 28 нм не построить никак. Итог – проект Kirin был заморожен до лучших времен.

Свои не помогут

В Китае есть компания SMIC – местный конкурент TSMC, существенно отстающий от нее в техническом плане. Компания едва освоила 14-нанометровый техпроцесс, что тоже маловато в период, когда через считанные месяцы Apple, Qualcomm или MediaTek представит первый в мире 3-нанометровый чип.

Но даже выпуск чипов по топологии 14 нм на заводе SMIC сильно затруднен – компания под санкциями США, и такое оборудование для нее сейчас под запретом. А скоро американцы и вовсе запретят импортировать в Китай железо для литографии с топологией свежее 40 нм.

С прицелом на средний сегмент

Из этого следует, что воспользоваться услугами SMIC Huawei не сможет, по крайней мере, не в случае с новым Kirin 9010. В то же время возможностей SMIC было бы достаточно для выпуска какого-нибудь чипа среднего уровня, и, похоже, Huawei работает и над ним.

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По данным GizmoChina, сейчас Huawei трудится над неким недорогим смартфоном Enjoy 60 на базе неназванного процессора Kirin. По своим возможностям он может оказаться на уровне Kirin 710 пятилетней давности, внутри которого находятся четыре ядра ARM Cortrex A73 для производительности и столько же Cortex А53 для экономии заряда аккумулятора вместе с графической подсистемой Mali G51 MP4 на четырех ядрах.

Kirin 710 вышел в 2018 г., но выпускался по 12-нанометровым нормам. Возможно, Huawei сделает подобный чип и воспользуется 14-нанометровым конвейером SMIC.

Первые во всем

Huawei перевела свои смартфоны и планшеты на процессоры собственной разработки еще в период становления индустрии умных мобильных устройств – в 2012 г. Все началось с чипа К3, который нашел свое применение в во флагманском смартфоне компании Huawei Ascend D Quad. Годом позже был представлен CPU Kirin 910 для устройств среднего урвоня. Kirin 920, чип 2014 г., стал первым 64-битным восьмиядерным процессором Huawei и дебютировал во флагманском смартфоне Ascend Mate 7.

Еще через год свет увидел процессор Kirin 950 – первый в мире CPU на ядрах Cortex-A72 и с графикой Mali-T880. В 2016 г. его сменил Kirin 960, раньше других получивший графику ARM Mali-G71.

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Процессоры Huawei годами опережали своих основных конкурентов, давая пользователю то, что не могли предоставить другие CPU. Kirin 910 образца 2017 г. не стал исключением – именно в нем впервые появился нейромодуль для обработки задач искусственного интеллекта. Последовавший за ним Kirin 980 – это первый в мире 7-нанометровый процессор.

В 2019 г. Huawei выпустила процессор Kirin 990, а позже – и его удешевленную версию 985, и от всех других CPU они отличались встроенным модулем 5G. Это сейчас он есть даже в чипах среднего уровня, но именно Kirin 990 и 985 задали этот тренд.

Последним на сегодня флагманским решением Huawei является Kirin 9000, вышедший в октябре 2020 г. Его ограниченным тиражом выпустила TSMC, и именно с него началась мировая история 5-нанометровых процессоров.