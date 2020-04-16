Huawei создала дешевый процессор с встроенным 5G-модемом. Qualcomm нечем ответить

Модельный ряд процессоров Huawei пополнился чипом Kirin 985, ориентированным на недорогие флагманские смартфоны и демонстрирующим высокую производительность. В его распоряжении есть встроенный модем 5G, тогда как Qualcomm выпускает свои топовые CPU без модема внутри, продавая его отдельно, чем вызывает недовольство производителей гаджетов.



Новый процессор Huawei

Компания Huawei разработала новый мобильный процессор Kirin 985 для доступных флагманских смартфонов. Новый чип оказался дешевле топового Kirin 990, вышедшего в сентябре 2019 г., что и позволяет собирать на его основе недорогие смартфоны с хорошей начинкой.

Производством Kirin 985, пишет Gizmochina, занимается тайваньская компания TSMC по 7-нанометровому техпроцессу. Процессор, в отличие от топового Qualcom Snapdragon 865, имеет встроенный 5G-модем разработки Huawei, и первым смартфоном на его основе стал Honor 30 стоимостью от $425 (31,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 апреля 2020 г.). 23 апреля 2020 г. состоится дебют еще одного смартфона с этим процессором внутри – Huawei Nova 7.

Спецификации процессора

Немного отставая по своим возможностям от Kirin 990 (и сильно от Kirin 990 5G), новый Kirin 985 содержит в себе восемь вычислительных ядер, размещенных в трех кластерах. В первом находится одно высокопроизводительное ядро ARM Cortex A76 с частотой 2,58 ГГц, во втором – еще три таких же ядра, но с пониженной до 2,4 ГГц частотой. Оставшиеся четыре ядра – это энергоэффективные Cortex A55 на частоте 1,84 ГГц, плюс у процессора есть двухъядерный блок нейронных вычислений, доставшийся ему от Kirin 990.

Аналогов у Kirin 985 в его сегменте пока нет

Если по числу ядер Kirin 985 не отличается от Kirin 990 и 990 5G, то их компоновка в этих процессорах совсем другая. К примеру, в каждом из старших чипов используется по два высокопроизводительных ядра.

Kirin 985 получил отличную от используемой в Kirin 990 видеоподсистему – вместо Mali-G76 в нем установлена Mali-G77. Но, если в старшем процессоре ядер у видеокарты насчитывается 16 (G76 MP16), то в случае Kirin 985 их восемь (G77 MP8).

Характеристики Kirin 990 и 990 5G

Встроенный в процессор модем обеспечивает поддержку сотовых сетей второго (GSM), третьего (3G), четвертого (4G, LTE) и пятого (5G) поколений. В сетях пятого поколения он может развивать скорость скачивания (download) до 1277 Мбит/с, а скорость отдачи (upload) – до 173 Мбит/с. Huawei не преминула сравнить свой интегрированный в чип модем с дискретным решением компании Qualcomm – Snapdragon X55: по ее словам, модем в составе Kirin 985 потребляет в полтора раза меньше энергии, обеспечивая при этом на 40% более высокую скорость получения данных и на 75% более высокую скорость отдачи. Добавим, что из-за решения Qualcomm не встраивать модем X55 в свой процессор Snapdragon 865 многие производители смартфонов отказались использовать его в своих новых флагманских моделях.

Тест производительности

Kirin 985 прошел тест в бенчмарке AnTuTu, обогнав ряд процессоров Qualcomm, но по каким-то причинам не дотянув до Kirin 980 практически двухлетней давности. В то же время он вполне закономерно обходит Kirin 820 5G – еще один процессор Huawei со встроенным 5G-модемом, но создававшийся не для флагманов, а для смартфонов среднего уровня.

В AnTuTu Kirin 985 показал неплохой результат

В AnTuTu новый Kirin 986 набрал свыше 386 тыс. баллов. Kirin 820 5G получил почти 375,3 тыс. баллов, результат Kirin 980 – более 397,5 тыс. баллов. Qualcomm Snapdragon 765G показал практически наихудшие результаты – 322,8 тыс. очков, обогнав лишь Kirin 810, показатель которого – 305,5 тыс. баллов.

Возможности первого смартфона на Kirin 985

Huawei провела презентацию смартфона Honor 30 15 апреля 2020 г. Мероприятие прошло в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Моноблок укомплектован OLED-дисплеем плоской формы с разрешением Full HD+ и диагональю 6,53 дюйма, у которого есть вырез под 32-мегапиксельную фотокамеру (диафрагма f/2,0) в верхнем левом углу. Также у него есть батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой 40-ваттной зарядки по USB-C.

Huawei уже ведет прием предварительных заказов на Honor 30, предлагая его в трех различных комплектациях. Базовая версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценивается в $425 (31,7 тыс. руб.), модель 8/128 ГБ стоит $453 (33,8 тыс. руб.), а 8/256 ГБ – $495 (36,9 тыс. руб.). Все цены актуальны для рынка Китая, где смартфон поступит в продажу 21 апреля 2020 г.

Honor 30, флагман стоимостью ниже $500

Сроки прибытия Honor 30 в Россию и его стоимость на российском рынке пока не установлены. Смартфон поставляется с прошивкой Magic UI 3.1.1, установленной поверх ОС Android 10, но без сервисов Google.

Модуль основной камеры Honor 30 включает четыре сенсора, главный из которых имеет разрешение 40 Мп – это датчик Sony IMX600 с диафрагмой f/1,8. Он дополнен 8-мегапиксельной камерой с ультраширокоугольным объективом (f/2,4), 5-мегапиксельным телевиком (пятикратный оптический зум, оптическая стабилизация, f/3,4) и 2-мегапиксельной камерой для макросъемки (f/2,4).

Honor 30 располагает двумя слотами под SIM-карты и NFC-чипом для бесконтактной оплаты. Характеристики Huawei Nova 7, еще одного смартфона на базе Kirin 985, на момент публикации материала подтверждены не были. Одновременно с Honor 30 были представлены модели 30 Pro и 30 Pro+, но они построены на Kirin 990 5G.