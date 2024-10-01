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Сгорел крупный завод комплектующих для iPhone. Есть пострадавшие. Производство остановлено на неопределенный срок

Apple столкнулась с непредвиденными трудностями в ходе своей и так не слишком успешной экспансии в Индию. Крупная площадка Tata Electronics по выпуску комплектующих для iPhone прекратила свою работу на неопределенный срок в связи с разрушительным пожаром, в котором пострадало несколько человек. Рядом с теперь уже выгоревшим зданием должен был расположиться цех по сборке смартфонов Apple. Когда он заработает и заработает ли вовсе, неизвестно.

Пожар на производстве корпусов для iPhone

Работа одного из предприятий компании Tata Electronics, выпускающее компоненты смартфона Apple iPhone, приостановлено на неопределенный срок в результате сильного пожара.

По сообщению Reuters, огонь вспыхнул на предприятии Tata на юге Индии, в штате Тамилнад ранним утром в субботу, 28 сентября 2024 г. В результате инцидента пострадали 10 сотрудников фабрики. Они получили незначительные травмы.

Издание MoneyControl пишет, что огонь возник в цеху окраски аксессуаров для смартфонов фабрики Tata в пригороде Хорсу около 5:30 утра по местному времени. Густой дым окутал территорию предприятия, среди его работников и жителей близлежащих районов возникла паника. Спустя некоторое время на место инцидента прибыло семь пожарных расчетов, которые приступили к эвакуации персонала с территории предприятия.

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Издание MoneyControl
Пожар возник на территории производственного комплекса Tata

Индийские чиновники, посетившие место пожара, рассказали о состоянии инфраструктуры предприятия после инцидента. По их словам, производственный комплекс находился на грани обрушения, его крыша была готова обвалиться – это не позволяло кому-либо попасть внутрь.

Причина возгорания устанавливается. Пожарный транспорт по состоянию на понедельник оставался на территории предприятия на случай повторного возгорания или задымления в результате разбора завалов.

Apple никак не прокомментировала инцидент. В Tata заявили о проведении расследования, которое должно помочь установить причину возникновения пожара.

Чем занимается Tata

Предприятие Tata в Тамилнаде занимается производством ряда комплектующих для iPhone, в частности, задних крышек корпуса смартфонов Apple. Кроме того, в соседнем со сгоревшим здании комплекса планировалось развернуть сборочный конвейер iPhone. Свою работу он должен был начать до конца 2024 г. Теперь запуск дополнительной производственной линии оказался под угрозой срыва.

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Unsplash - Medhat Dawoud
Планы по запуску еще одной площадки Apple по сборке iPhone в Индии оказались под угрозой срыва

Tata Electronics входит в индийский промышленный конгломерат Tata Group и наравне с тайваньской Foxconn является одним из крупнейших поставщиков Apple в Индии.

В начале 2024 г. CNews писал о том, что Tata Group совместно с Nvidia работает над созданием ИИ-суперкомпьютера на базе суперчипов GH200, который послужит инфраструктурой для запуска ряда облачных сервисов компании.

Трудности экспансии Apple в Индии

На протяжении последних лет Apple постепенно наращивала производство на территории Индии, стремясь снизить зависимость от китайских партнеров и обеспечить устойчивость цепочек поставок. Apple планировала довести численность индийского персонала, работающего на компанию, до 500 тыс. человек до конца 2027 г. Помимо Tata, калифорнийцы также сотрудничают с Foxconn и Pegatron, которые тоже ведут деятельность в Индии.

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Запоздалый, по оценке Financial Times, реализация стратегии диверсификации цепочек поставок, которая предусматривает перераспределение производственных ресурсов в пользу Индии, продвигается не так гладко, как того хотелось бы Apple.

К примеру, в 2023 г. Financial Times писала, что качество производимой на предприятиях партнеров Apple изделий оставляет желать лучшего. Так, 50% выпускаемых на заводе Tata в Хосуре (Тамилнад) компонентов iPhone 15 имели дефекты и не годились для использования в дальнейшей сборке смартфонов силами Foxconn. При этом Apple была подставлена задача достижения показателя брака в 0%.

По оценке специалистов консалтинговой компании Bain, индийский бизнес и власти не проявляют рвения и не демонстрируют большого стремление заполучить контракты с Apple. В Китае ситуация была ровно противоположной – поставщики и чиновники правительства во что бы то ни стало стремились добиться заказов на iPhone, а местные специалисты решали отдельные проблемы, на которые, по оценке Apple, должны были уйти недели, всего за один вечер. По словам источника Financial Times, принимающего непосредственное участие в деятельности Apple на территории Индии, экспансию «яблочных» сдерживают проблемы в логистике и инфраструктуре, присущие этой южноазиатской стране.

Партнерам Apple по выпуску iPhone приходилось страдать от огня не только в Индии. В 2016 г. на заводе Foxconn (Hon Hai Precision Industry), расположенном около города Чжэнчжоу в Китае произошло возгорание. Его очагом стал вентилятор в центральной системе вентиляции и кондиционирования. В 2011 г. на этом же предприятии произошел взрыв, унесший жизни троих рабочих. Его причиной назвали скопление взрывоопасной металлической пыли в вентиляционной системе цеха. В результате инцидента Apple потеряла более 500 тыс. планшетов iPad 2.

Дмитрий Степанов

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