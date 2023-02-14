Apple не может сбежать из Китая из-за криворуких индусов. Производство iPhone в Индии сопровождается лютым браком

Apple не в силах наладить качественное производство своей техники в Индии и отказаться от услуг китайских партнеров. Индийская компания по выпуску корпусов для iPhone гонит 50-процентный брак из-за низкой квалификации рабочих, и на исправление ситуации могут уйти месяцы. Сейчас Apple насыщает Индию инженерами и дизайнерами из США и Китая, чтобы те следили за работой индусов и повышали ее качество.

Забраковано в Индии

Компания Apple столкнулась с непредвиденными трудностями при переносе производства своих устройств из Китая в Индию. Как пишет Financial Times, индийские партнеры Apple оказались не способны выпускать продукцию надлежащего качества.

Иначе говоря, индийские заводы по производству компонентов для iPhone повадились выпускать бракованные изделия. Больше всего нареканий вызывает качество корпусов, совершенно не соответствующее стандартам самой Apple и способное вызвать вопросы даже у самых нетребовательных покупателей.

Издание намеренно не раскрывает название компании, выпускающей брак под видом корпусов для новеньких iPhone. Известно лишь, что завод стоит в индийском Хосуре и принадлежит компании, входящей в Tata – гигантский индийский конгломерат.

Фото: © rclassenlayouts / Фотобанк Фотодженика Apple предстоит решить, что ей выгоднее - продолжать опасное сотрудничество с КНР и получать высокое качество или мириться с браком в Индии и не зависеть от геополитики и внутренних китайских ограничений

Ситуация с качеством продукции этой фабрики без преувеличения ужасна даже по меркам вендора китайских смартфонов третьего эшелона. Буквально каждый второй корпус не проходит по стандартам и не может быть отправлен на заводы компании Foxconn – главного партнера Apple по финальной сборке iPhone и других устройств с логотипом надкушенного яблока на корпусе. В теории, это грозит срывом сроков сборки новых iPhone.

Apple решительно против

Происходящее на заводе в Хосуре – это совершенно не то, чего Apple требует от своих поставщиков. Компания добивается нулевого процента брака, то есть индийская фабрика обязана делать каждый выпускаемый корпус идеально соответствующим требованиям Apple, если хочет получать заказы от нее.

По словам источников Financial Times, руководство завода осознает всю серьезность ситуации. Оно намерено повысить квалификацию своих работников и тем самым подтянуть качество готовой продукции, но это может растянуться на долгие месяцы.

Когда именно фабрика в Хосуре избавится от клейма бракодела, неизвестно, как неизвестно и то, собирается ли Apple раз за разом ждать этого события. Не исключено, что в данный момент она ищет нового партнера среди индийских компаний, способной выполнять работу более качественно.

Зачем Apple понадобилась Индия

Apple стремится как можно скорее перенести производство именно в эту страну, и на то есть несколько причин, связанных с Китаем.

Первая – это стремительный рост экономики Китая и благосостояния ее жителей. Это сопряжено с ростом стоимости труда, то есть сборка iPhone, iPad и прочих MacBook в КНР с каждым годом обходится для Apple все дороже.

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Вторая причина – геополитика. Американская компания очень сильно зависит от страны, с которой ее правительство на протяжении пяти лет ведет напряженную торговую войну. США регулярно пытаются разрушить ИТ-индустрию Китая, что не замедлило сказаться на Apple – она хотела закупать у компании YMTC флеш-память, но она теперь под санкциями, за счет чего не может позволить себе современное оборудование для литографии и в целом функционировать. Это привело к массовым увольнениям.

Третья причина – непрекращающаяся борьба китайских властей с коронавирусом COVID-19. Во всем остальном мире ковидные ограничения были сняты еще в 2021 г., и только в КНР продолжают устраивать локдауны и мешать людям работать.

Компания Foxconn, которая собирает устройства Apple, ощутила на себе все «прелести» этих ограничений. Ее работники были вынуждены ночевать в цехах, а некоторых насильно удерживали в общежитиях, не выпуская даже в магазин за продуктами. Рабочие устроили бунт и попытались сбежать, но их поймали и избили. Однако 20 тыс. сборщиков все же оставили свои рабочие места. Их пытались заманить обратно денежной компенсацией, сперва мизерной, позже довольно крупной, но тщетно.

Деньги – главное

Жесткая политика властей Китая по отношению к ковидным ограничениям вылилась в массовые протесты по всей стране. В итоге были введены послабления, но это не спасло Apple от финансовых потерь. Из-за перебоев в работе Foxconn она завершила IV квартал 2022 г. со снижением выручки – первым за последние четыре года.

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Apple – это в первую очередь крупный бизнес, а цель любого бизнеса – деньги. Не желая терять их из-за Китая, Apple решила по-крупному вложиться в Индию. Эксцесс с заводом в Хосуре, вероятно, не единственный, просто наиболее крупный. Чтобы подобное случалось как можно реже, Apple в настоящее время направляет своих дизайнеров и инженеров из Калифорнии (США) и Китая на заводы в южной Индии для обучения местных жителей и помощи в налаживании производства.

Но эта страна иногда преподносит Apple и другие сюрпризы. Например, в декабре 2020 г., на исходе мировой пандемии коронавируса, рабочие индийского завода Wistron по сборке ее смартфонов устроили крупномасштабный погром. В акцию протеста, в которой участвовало порядка 2000 человек, вылился обман с заработной платой – Wistron месяцами выплачивала им суммы, в несколько раз меньшие в сравнении с обещанными.