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Робостанция Корпорация роботов

Робостанция - Корпорация роботов

Робостанция (проект «Корпорации роботов») –  интерактивная выставка достижений робототехники в России, расположенная на ВДНХ. Здесь взрослые и юные посетители смогут познакомиться с роботами, а также узнать об основах робототехники, создавая на мастер-классах удивительные изобретения своими руками. Все экспонаты интерактивны: у посетителей Робостанции будет возможность задать вопрос роботу-предсказателю, посмотреть на первую в мире роборыбу, погладить робота-собаку и даже посмотреть сценку из фильма в исполнении роботов.

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 «Корпорация Роботов» подписала соглашение о сотрудничестве с производственно-инжиниринговой компанией «Семаргл» 1
17.10.2023 Интерес к курсам робототехники за шесть лет вырос более, чем на 40%   1
03.10.2023 Почти 80% школьников считают, что роботы могут помогать в уроках ИЗО и литературы 1
18.02.2019 Самые необычные игрушки на радиоуправлении: выбор Zoom 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Робостанция и организации, системы, технологии, персоны:

ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 279 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 106 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Tata Motors - Jaguar Cars 124 1
Верный - торговая сеть 298 1
Ferrari NV 157 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5853 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5621 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2314 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15582 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2040 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9933 1
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1538 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7495 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 518 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 522 1
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2839 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5783 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19477 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 86 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 2
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