Робостанция - Корпорация роботов

Робостанция (проект «Корпорации роботов») – интерактивная выставка достижений робототехники в России, расположенная на ВДНХ. Здесь взрослые и юные посетители смогут познакомиться с роботами, а также узнать об основах робототехники, создавая на мастер-классах удивительные изобретения своими руками. Все экспонаты интерактивны: у посетителей Робостанции будет возможность задать вопрос роботу-предсказателю, посмотреть на первую в мире роборыбу, погладить робота-собаку и даже посмотреть сценку из фильма в исполнении роботов.