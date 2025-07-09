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Робостанция Корпорация роботов
Робостанция (проект «Корпорации роботов») – интерактивная выставка достижений робототехники в России, расположенная на ВДНХ. Здесь взрослые и юные посетители смогут познакомиться с роботами, а также узнать об основах робототехники, создавая на мастер-классах удивительные изобретения своими руками. Все экспонаты интерактивны: у посетителей Робостанции будет возможность задать вопрос роботу-предсказателю, посмотреть на первую в мире роборыбу, погладить робота-собаку и даже посмотреть сценку из фильма в исполнении роботов.
УПОМИНАНИЯ
Робостанция и организации, системы, технологии, персоны:
|Зархи Артур 2 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150672 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52736 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 1
|Канада 4930 1
|Земля - планета Солнечной системы 10494 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
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