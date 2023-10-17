Интерес к курсам робототехники за шесть лет вырос более, чем на 40%

В России продолжает набирать популярность образовательная робототехника, которая развивает у детей прикладные знания в сфере точных наук. По данным представителей самой масштабной выставки достижений робототехники - «Робостанции», популярность таких курсов за шесть лет выросла на 40%. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации роботов».

Данный тренд подтвержден самой «Робостанцией» и детским инжиниринговым центром «Кулибин про» - посещаемость проектов за шесть лет увеличилась более, чем на 65%.

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Популярность «Кулибин про» обусловлена множеством интересных возможностей для развития детей: ученики могут изобретать, паять, клеить, собирать и программировать роботов. Помимо этого, прирост спроса обусловлен в том числе и активной популяризацией робототехники и внедрения ее основ в школах.

«Среди основных причин востребованности такого направления можно выделить его перспективность - тем более после множественных анонсов о том, что роботы заменят человека в разных сферах жизни. Более того, такой формат в целом является мультидисциплинарным, благодаря чему ребенок во время занятий развивает сразу несколько качеств, включая интеллект, внимательность и логику, а также осваивает практические навыки. Важно, что в рамках занятий дети смогут научиться доводить задачу до конца - ведь без корректного завершения каждого из этапов сборки робот не сможет функционировать, - сказал Артур Зархи, генеральный директор «Корпорации роботов». - И в целом, учитывая активное развитие данного направления, у детей есть возможность расти и совершенствоваться в нем, чтобы в будущем получить огромные перспективы для самореализации и повышения квалификации».