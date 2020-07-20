«Субару Мотор» перешла на электронный документооборот на базе системы Directum и сервиса Synerdocs

В 2019 г. российское представительство японского бренда Subaru продолжило развивать электронный документооборот и отказываться от бумаги в процессах взаимодействия с контрагентами. Благодаря этому сотрудники компании получили возможность оперативно создавать, обрабатывать, отправлять и принимать документы в учетных системах, интегрированных с Directum и Synerdocs.

ООО «Субару Мотор» — официальный дистрибьютор автомобилей, запчастей и аксессуаров марки Subaru в России и Беларуси.

Переход на электронный документооборот в компании «Субару Мотор» стартовал в 2016 г. Именно тогда согласование внутренних документов «переехало» в систему управления цифровыми процессами и документами Directum. Пользователи получили простой, двуязычный интерфейс, у сотрудников всех подразделений появилась возможность работать удаленно. Благодаря оптимизации затрат на процессы бэк-офиса и автоматизации сценариев согласования различных видов документов, удалось существенно сократить трудозатраты и повысить удобство работы сотрудников, в том числе при дистанционном взаимодействии.

Проект по оптимизации внутренних бизнес-процессов продолжился в 2017-2018 гг. и охватил такие направления, как управление отпусками, согласование и оценка контрагентов, согласование заявок финансового блока и другие. Работа пользователей стала еще удобнее за счет реализации новых сценариев интеграции Directum с 1С.

В 2019 г. цифровизация бизнес-процессов в ООО «Субару Мотор» получила новый виток развития. В компании приняли решение объединить внутренний и внешний контуры документооборота. В качестве сервиса обмена с контрагентами был выбран Synerdocs.

Сегодня в «Субару Мотор» автоматизирована работа с большим количеством входящих и исходящих формализованных и неформализованных юридически значимых документов. Команде проекта удалось исключить бумагу из основных бизнес-процессов взаимодействия с автомобильными дилерами и другими контрагентами.

В планах ООО «Субару Мотор» — дальнейшая цифровизация бизнес-процессов и документооборота.