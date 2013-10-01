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БРТПЦ РУП Белорусский радиотелевизионный передающий центр
СОБЫТИЯ
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|01.10.2013
|Delta Electronics защитила телевизионную передающую сеть Республики Беларусь 7
|25.07.2012
|Беларусь переходит на цифровое вещание 1
БРТПЦ РУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Беларусь - Белоруссия 6234 2
|Беларусь - Минская область 16 1
|Беларусь - Могилевская область 23 1
|Польша - Республика 2026 1
|Европа 24879 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163984 1
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