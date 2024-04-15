Более 20 новых площадок в библиотеках и культурных центрах доступно для аренды в сервисе «Вместе с культурой» на mos.ru

Площадки для проведения мероприятий в Кунцеве, Рязанском и Ивановском районах, Текстильщиках, Капотне, Северном и Южном Бутове, Зюзине, Котловке, Измайлове, в районе Метрогородка, а также в Зеленограде пополнили каталог сервиса краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой» на mos.ru. Более 20 новых помещений в библиотеках и культурных центрах столицы может арендовать любой житель столицы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Сейчас пользователям сервиса «Вместе с культурой» доступно более 1300 современных, многофункциональных пространств, расположенных по всему городу. Жители Москвы могут выбрать подходящую аудиторию с хорошей акустикой, проектором, экраном для презентаций; забронировать зрительный зал или кабинет для занятий с детьми недалеко от метро – все зависит от целей мероприятия. Достаточно задать нужные параметры, и система предложит наиболее подходящие запросу пространства всего за несколько секунд», – сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

Среди новых помещений – комнаты для мастер-классов и лекций в культурном центре «Зодчие» в Кунцево. Пользователи могут арендовать часть атриума в КЦ «Зеленоград», например, чтобы устроить персональную выставку. Еще одно помещение – большой универсальный зал в библиотеке №182, который подойдет для разных типов мероприятий. В доме культуры «Капотня» доступны специализированные помещения, в том числе для занятий в кружках, а библиотека №195 Южного Бутова предоставляет в аренду целое коворкинг-пространство.

Сервис «Вместе с культурой» доступен как физическим лицам, так и представителям бизнеса. Компании и индивидуальные предприниматели могут забронировать кабинет для переговоров, зал для конференций, лекторий, класс для занятий и другие помещения. Комфортные и оснащенные площадки расположены не только в библиотеках и домах культуры, но и в музеях и других учреждениях культуры по всей Москве. Бронирование и оплата занимают несколько минут, а договор аренды заключается онлайн.

Сервисом часто пользуются учителя, артисты, репетиторы, которые проводят мастер-классы, занятия, репетиции, концерты и другие мероприятия. За более чем три года с момента запуска на площадках сервиса провели более 25 тыс. мероприятий.

Выбрать подходящий вариант помогут фильтры и интерактивная карта. На странице каждой площадки указаны свободные для бронирования даты, стоимость аренды, а также информация о доступности помещения для людей с ограниченными возможностями здоровья, наличии парковки, мест для погрузки и разгрузки оборудования, вендинговых аппаратов, Wi-Fi или селфи-зоны. Также можно воспользоваться готовыми подборками пространств.

Чтобы забронировать помещение, достаточно подать электронную заявку, указав тип мероприятия и сведения о себе. Учреждение рассмотрит ее в течение четырех календарных дней, а договор аренды поступит в личный кабинет на mos.ru и на электронную почту. В день мероприятия с собой нужно будет взять паспорт.

Сервис «Вместе с культурой» запущен на портале mos.ru в начале февраля 2021 г. Это совместный проект Департамента информационных технологий Москвы и Департамента культуры Москвы.

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и регионального проекта города Москвы «Цифровая культура».