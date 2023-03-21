В России разработали робота-этнографа и робота-историка

Три российских робота «Промобот», созданные одноименным резидентом «Сколково», устроились на работу в Мурманский областной краеведческий музей. Роботы выполняет функции историка и этнографа: рассказывают об истории России и Мурманской области, помогают посетителям построить маршрут по музею. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

В скором времени роботы смогут проводить полноценные экскурсии для посетителей. Они расскажут об экспонатах, ответят на вопросы посетителей, покажут фото- и видеоматериалы. Роботы необходимы для решения проблемы безопасности экскурсоводов, а также улучшения качества сервиса и экскурсий и повышения потока посетителей.

Роботы помогают посетителям, отвечают на вопросы и говорят сразу на пяти языках: русском, английском, китайском, арабском и турецком. Роботы призваны привлечь туристов, улучшить качество их обслуживания.

«Промобот»

«На данный момент наши роботы активно применяются в сферах, где важную роль играет сервис: туризм, здравоохранение, банковский сектор, аэропорты. Музеи не являются исключением, тут также присутствуют “ошибки человеческого фактора”, которые робот просто не способен совершить — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев. — Роботизация музеев может кардинально изменить их образ в сознании молодого поколения».

Это не первые промоботы сотрудники музеев. Сегодня роботы гиды, также трудятся в музее современной истории России в Москве, в историческом парке «Россия — моя история», расположенном в городе Пермь, а также в политехническом музее Москвы и в музее естественной науки «Москвариум».

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Компания «Промобот» основана в 2015 г в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.