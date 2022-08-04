В Российских городах начнут массово появляться роботы-экскурсоводы

Компания «Промобот» заключила соглашение о поставке сервисных роботов-экскурсоводов с компанией «Вита». В рамках соглашения, компания «Вита» займется поставками роботов в туристические комплексы и музеи по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

Компания «Вита» закупит более десяти роботов в 2022-2023 гг. и еще десяток — в 2023-2024 гг. Всего в туристические комплексы отправятся более 30 роботов-промоутеров Promobot V.4.

Компания «Вита» — федеральный ИТ-Интегратор, занимается поставкой интерактивного и мультимедийного оборудования в государственные и частные учреждения, а также внедряет современные ИТ-решения в инфраструктуру организаций.

Первый робот уже работает на мероприятиях компании «Вита» — так, сегодня он робот представляет компанию на Российском туристическом форуме «Путешествуй». Планируется, что еще 10 роботов «Промобот» поставит до конца 2022 г.

Promobot

«Мы видим, что индустрия туризма меняется — промоутеров и хостес заменяют технологии: роботы, интерактивные стенды, экраны. Наше решение в виде робота-экскурсовода помогает компаниям привлекать внимание потенциальных клиентов и удерживать его, формировать лояльность, решать маркетинговые задачи. Будущее туризма именно за такими решениями», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

По словам представителей компании, в скором времени роботы-экскурсоводы приступят к работе в Политехническом музее Москвы, в Музее «Россия моя история» Самары, а также на территории древнего архитектурного комплекса «Цитадель Нарын-Кала» в республике Дагестан.

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Робот-экскурсовод Promobot — автономный сервисный робот для бизнеса. Полностью заменяет «живого» сотрудника: общается с людьми, отвечает на вопросы и консультирует, свободно передвигается в помещении. Благодаря искусственному интеллекту, Promobot знает буквально все о компании: он знает, как добраться, где купить, как выбрать товар — и никогда этого не забывает.

Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 39 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.