«Синтерра Медиа» обеспечила передачу сигналов синхронизации по протоколу PTPv.2

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, обеспечила передачу сигналов временной синхронизации по собственной Национальной медиасети по протоколу PTPv.2. Современный протокол необходим при онлайн-трансляциях и удаленном телепроизводстве. Система синхронизации времени полностью организована на решениях российских вендоров. Об этом CNews сообщили представители «Синтерра Медиа».

Протокол PTP – наиболее точный из всех существующих протоколов для синхронизации времени в IP-сетях. К примеру, он широко применяется в телекоммуникациях, при генерации электроэнергии, в космической и банковской сферах, при научных исследованиях, в оборонной промышленности.

В медиаотрасли передача сигналов синхронизации важна для обеспечения доставки некомпрессированных сигналов по IP-протоколу. Это позволит телекомпаниям осуществлять полноценный remote production (удаленное производство), когда на место съемки направляются только сотрудники с камерами, а все управление съемками осуществляется из студий вещателей.

Кроме этого, временная синхронизация студий между собой позволяет осуществлять обмен сигналами SDIoverIP (SMPTE 2110 – передача SDI-сигналов по IP-протоколу в соответствии со стандартом SMPTE 2110). Для межстудийного видеообмена SDI-сигналами традиционно применяется специализированное оконечное оборудование, которое обеспечивает передачу таких сигналов по темным волокнам или выделенным длинам волн. Переход на видеообмен сигналами по стандарту SMPTE 2110 переводит медиаинфраструктуру к IP-протоколу, то есть в качестве оконечного оборудования уже выступают стандартные IP-коммутаторы. Учитывая, что выделение практически любой полосы канала в IP-среде – задача линейная и не дорогостоящая, переход на SDIoverIP снижает затраты на инфраструктуру каналов связи.

Не маловажную роль сигналы синхронизации играют и в цифровом эфирном наземном вещании для обеспечения работы одночастотных сетей: когда соседние передатчики осуществляют вещание на одной и той же частоте, им необходимы сигналы синхронизации. Традиционно для этой задачи на объектах вещания принимаются ГЛОНАСС/GPS-сигналы. Однако, ситуация с подавлением сигналов позиционирования, наблюдающаяся в ряде субъектов России, включая Донецкую, Луганскую народные Республики, Республику Крым, Севастополь, Запорожскую и Херсонскую области, заставляет искать альтернативные пути доставки сигналов синхронизации на объекты, лучшим из которых является доставка сигналов PTP по наземным каналам.

«Синтерра Медиа» провела испытания по передаче сигналов синхронизации по Национальной медиасети с одним из крупнейших федеральных заказчиков, который предоставил эталонный (первичный) источник синхронизации. Сигналы от него по протоколу IEEE 1588v2 (PTP, precision time protocol, используется для синхронизации устройств в сетях с пакетной коммутацией) были переданы в Калининград, Ростов-на-Дону, Тюмень и Белгород. Испытания подтвердили возможность передачи сигналов синхронизации между эталонным источником в Москве и вторичными источниками в регионах с точностью 10*e-6. Для сравнения, протокол сетевого времени NTP (Network Time Protocol) имеет точность на несколько порядков меньше протокола PTP. Применение же известной технологии синхронного Ethernet (SyncE) для передачи тактовых сигналов без использования PTP недостаточно для задач медиаотрасли, где требуется высокая точность временной и фазовой составляющих.

«Использование современного протокола синхронизации времени крайне важно для организации онлайн-трансляций, построения удаленного телепроизводства. Далеко не все протоколы удовлетворяют техническим требованиям, которые предъявляют заказчики медиаотрасли. Так, результатов, которые доступны при использовании протокола PTP на Национальной медиасети «Синтерры Медиа», невозможно достичь при передаче сигналов синхронизации по публичным и частным MPLS-сетям», – сказал заместитель генерального директора по трансформации бизнеса компании «Синтерра Медиа» Александр Стрельцов.

Во время проведения испытаний в качестве задающего и вторичного источников использовались различные системы синхронизации российских производителей, большинство из которых полностью поддерживают все особенности передачи сигналов синхронизации по протоколу PTP. Таким образом, используя полностью отечественные решения клиенты «Синтерры Медиа» уже сегодня могут получать сигналы синхронизации по PTP в точках присутствия Национальной медиасети, а также обеспечивать remote production и мгновенный межстудийный обмен не компрессированными видеосигналами по IP-протоколу, повышая операционную эффективность.