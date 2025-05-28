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Пихтовников Кирилл


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Ростелеком» автоматизировал до 40% задач разработки с помощью ИИ-помощника «Василиса» 1
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 1
28.05.2021 «Ростелеком» будет пересаживать российские компании на процессоры «Эльбрус» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Пихтовников Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 2
Ростелеком 9917 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2058 2
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 69 1
Intel Corporation 12310 1
AMD - Advanced Micro Devices 4311 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 419 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3332 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3219 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4390 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25997 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21191 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8079 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30538 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13771 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4058 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21116 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 28 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9871 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 346 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12291 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 28 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 296 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 630 1
DevOps - Development и Operations 938 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9549 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11390 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11734 1
DDR - Double data rate 2800 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 236 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21809 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2889 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8625 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16200 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 950 2
Linux OS 10228 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1760 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 13 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2000 E2K 12 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 561 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 749 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3204 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9072 1
Энергетика - Energy - Energetically 5227 1
Частный сектор 144 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1353 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2540 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5068 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19207 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1268 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4996 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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