Проектам на «Эльбрусах», «Байкалах» и чипах «Элвиса» выделили 880 миллионов. На что пойдут деньги
Прошедшие преимущественно только со второй попытки фильтр Минпромторга проекты по созданию техники на российских процессорах получили реальные деньги. В подписанных на предоставление госсубсидий договорах с министерством публично представлены показатели эффективности, которых разработчикам придется достичь, чтобы не попасть под штрафные санкции.
Многострадальные субсидии
Как и прогнозировал CNews, несмотря на отсутствие твердых гарантий, все одобренные в конце ноября 2019 г. в ходе повторного конкурса Минпромторга проекты с использованием отечественных процессоров получили финансирование государства на их реализацию.
Напомним, после тотального провала в начале октября 2019 г. всех проектов на основе «Эльбрусов», «Байкалов» и пр. на первом конкурсе, Минпромторг в том же месяце дал российским разработчикам второй шанс. Им сумела воспользоваться часть изначально отвергнутых претендентов, а также один новичок. Выделение денег одобрено для пяти заявок из 14 — на 953 млн руб. из 3,5 млрд руб.
По данным реестра субсидий (не путать с обычным контрактованием) на сайте «Электронный бюджет», 15 декабря 2019 г. Минпромторг подписал договор с омским предприятием «Промобит», утвердив передачу ему 112 млн руб. частями до 2021 г. включительно (при лимите возможного госфинансирования на уровне 137 млн руб.).
В тот же день аналогичный документ был подписан с «РСК технологиями» на 60 млн руб. (полная сумма госфинансирования). 16 декабря — с «Депо электроникс» на 103 млн руб. и 351 млн руб. (полные суммы). 17 декабря — с «Аладдин Р. Д.» на 255 млн руб. (при лимите в 300 млн руб.). Все эти договоры также подразумевают выплаты частями до 2021 г. включительно.
Таким образом общая сумма реально выделенных денег уже составила 881 млн руб. «Промобит» и «Аладдин» недостающие в рамках лимитов средства возможно получат позже — после 2021 г. в рамках дополнительных соглашений.
Что планируется создать
Профинансированный государством проект «Промобита» заключается в создании высокоскоростных подключаемых блок-накопителей данных стандарта NVMe over Fabtic на «Эльбрусах» и российском интерконнекте «Ангара». Общая его стоимость с учетом собственных денег компании составит 275 млн руб. Проект рассчитан на срок до 30 июня 2023 г. К этой дате «Промобит» должен будет реализовать созданную импортозамещающую или инновационную продукцию на 127 млн руб., организовать восемь новых рабочих мест, отправить на экспорт технику на $40 тыс. и получить четыре патента.
Проект «РСК технологий», ранее известных в качестве разработчика суперкомпьютерных решений исключительно на процессорах Intel, касается производства унифицированной интероперабельной серверной платформы для создания ЦОДов и суперЭВМ петафлопсной производительности с одновременным использованием микропроцессоров архитектуры «Эльбрус» и x86.
Общая его стоимость с учетом собственных денег компании составит 120 млн руб. Проект также рассчитан на срок до 30 июня 2023 г. К этой дате «РСК технологии» должны будут реализовать созданную импортозамещающую или инновационную продукцию на 470 млн руб., организовать 10 новых рабочих мест и получить три патента.
Первый из проектов «Депо электроникс» предполагает создание линейки моноблоков на базе «процессора отечественного производства» и чипа на архитектуре x86 в одноконтурном и двухконтурном исполнении. Общая его стоимость с учетом собственных денег компании составит 211 млн руб. Проект рассчитан на срок до 31 декабря 2023 г. К этой дате «Депо» должно будет реализовать созданную импортозамещающую или инновационную продукцию на 1,03 млрд руб., организовать четыре новых рабочих места и получить три патента.
Второй проект компании касается разработки и производства отказоустойчивых унифицированных СХД на базе процессоров «Эльбрус», x86 и «Байкал». Общая его стоимость с учетом собственных денег компании составит 703 млн руб. Проект также рассчитан на срок до 31 декабря 2023 г. К этой дате «Депо» должно будет реализовать созданную импортозамещающую или инновационную продукцию на 875 млн руб., организовать 23 новых рабочих места и получить четыре патента.
Наконец, проект «Аладдина» подразумевает разработку технологической платформы управления жизненным циклом конечных устройств для интернета вещей и систем межмашинного взаимодействия для систем критической информационной инфраструктуры «на базе доверенного российского чипа MC-IoT-01». Напомним, судя по выложенным в интернете презентациям зеленоградского научно-производственного центра «Элвис», известного своей линейкой процессоров «Мультикор», речь идет о его новом 40-нанометровом чипе, чей выпуск еще только запланирован — на 2020 г.
Проект рассчитан на срок до 30 июня 2024 г. К этой дате «Аладдин» должен будет реализовать созданную импортозамещающую или инновационную продукцию на 587 млн руб., организовать 40 новых рабочих мест, отправить на экспорт технику на $130 тыс. и получить три патента.