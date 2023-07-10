В России создана суперкомпьютерная платформа для ЦОДов на «Эльбрусах»

Новинка РСК

Группа компаний РСК, известная как разработчик суперкомпьютерных технологий, представила свое «универсальное, высокоплотное, энергоэффективное, высокопроизводительное кластерное решение» «РСК экзастрим» для создания российских высокопроизводительных кластеров и центров обработки данных (ЦОД). Информацию об этом она опубликовала на своем сайте.

Решение разместилось в так называемом двухстороннем универсальном вычислительном шкафу. Его размеры составили 2000х600х1200 мм. Разработчики уверены, что добились весьма высокой плотности монтажа: по 42 сервера высотой один «юнит» (1U) с каждой стороны; всего 84 сервера.

«При этом достигается высокая энергоэффективность за счет возможности одновременного использования в одном шкафу как жидкостного, так и гибридного и/или традиционного воздушного охлаждения для применяемого серверного оборудования», — добавляют они.

Компания подчеркивает, что в одном шкафу «РСК экзастрим» могут быть размещены вычислительные серверы «РСК торнадо» на базе российских процессоров «Эльбрус-8СВ» и «Эльбрус-16С» со 100-процентым жидкостным охлаждением.

Отметим, что РСК является одним из главных российских разработчиков суперкомпьютерных технологий. Долгое время формальным лидером на этом рынке выступали «Т-платформы», но к настоящему моменту они разорились.

Технические подробности

Компания упоминает и другие варианты комплектации. В частности, в шкафу могут разместиться узлы высокоплотной системы хранения RSC Tornado AFS на базе твердотельных дисков форм-фактора E1.L (32 диска и емкость хранения 1 ПБ на узел высотой 1U, также со 100-процентным жидкостным охлаждением.

Также шкаф может вместить высокопроизводительные серверы для решения задач с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) на основе специализированных графических процессоров с плотностью размещения до четырех ускорителей на один узел высотой 1U (до 84 центральных процессоров и 168 ускорителей в одном шкафу.

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Из других вариантов — серверные узлы с гибридным охлаждением на базе процессоров классической «интеловской» архитектуры x86, стандартные серверные узлы других производителей с традиционным воздушным охлаждением (также на базе процессоров x86).

На что еще обращают внимание разработчики

Говоря об одном из главных преимуществ своего нового решения, разработчики «РСК экзастрим» подчеркивают, что мы имеем дело с «полностью отечественной технологической разработкой».

Также они отмечают, что решение позволяет заказчикам использовать «гибкую, управляемую и компонуемая архитектуру», иметь большой выбор конфигураций для используемого оборудования, не иметь проблем с обслуживанием.

Энергетическую плотность решения более чем в 570 кВт на шкаф они называют рекордной.

Параметры бизнеса РСК

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По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «РСК Технологии» (основное юрлицо рассматриваемой компании) было зарегистрировано в Москве 3 декабря 2010 г. Гендиректором организации заявлен Александр Московский.

По данным «Контур.фокуса», который оперирует данными ФНС, по итогам 2022 г. выручка компании составила 759,3 млн руб., превысив аналогичный показатель предыдущего года 42%. Чистая прибыль при этом оказалась на уровне 118,1 млн руб. В 2021 г. она составила 33 млн руб.