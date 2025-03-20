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Неустроев Сергей


20.03.2025 Отечественный ИИ помогает раскрывать каждое десятое преступление на Ямале 1
22.03.2012 «Инлайн Груп», РСК и Intel строят образовательное «облако» для Северо-Восточного федерального университета 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Неустроев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Intel Corporation 12239 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1795 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12286 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24397 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29525 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 70 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
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