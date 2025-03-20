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Неустроев Сергей
|20.03.2025
|Отечественный ИИ помогает раскрывать каждое десятое преступление на Ямале 1
|22.03.2012
|«Инлайн Груп», РСК и Intel строят образовательное «облако» для Северо-Восточного федерального университета 1
Неустроев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Inline Group - Инлайн Груп 99 1
|Intel Corporation 12239 1
|Россия - ДФО - Якутия - Якутск 474 1
|Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 951 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146358 1
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