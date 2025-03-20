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Отечественный ИИ помогает раскрывать каждое десятое преступление на Ямале

Компания NtechLab планирует внедрять умную видеоаналитику на основе искусственного интеллекта в регионах России для безопасности дворовых площадок. Стартовым регионом стал Ямал. В 2024 г. решение помогло снизить уличную преступность в регионе почти на четверть.

Алгоритмы от NtechLab с помощью камер следят за безопасностью дворов и транспортных подъездов к ним. ИИ может распознавать лица и силуэты и выявлять людей, находящихся в розыске. Такая видеоаналитика используется правоохранительными органами для обеспечения порядка и предупреждения преступлений в регионе, а также для поиска пропавших без вести людей.

«Наша видеонаналитика позволяет дать жителям совершенно новый уровень безопасности дворов, территории которых мы относим к зонам собственного комфорта. Там гуляют наши дети, ночуют наши автомобили. ИИ позволяет оперативно реагировать не только на появление лиц, находящихся в розыске, но и в случае преступления быстро восстановить ход событий и найти виновных благодаря архиву видеозаписей», – сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

В Ямале внедрение искусственного интеллекта осуществляется в рамках местной программы комплексного благоустройства «Мой двор». На сегодняшний день к системе подключено уже порядка 5 тыс. камер.

«Безопасность – один из ключевых приоритетов работы команды регионального правительства. По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова развиваем единую региональную систему видеонаблюдения, устанавливаем видеоаналитику. Видим первые серьезные результаты: по итогам прошлого года число преступлений, совершенных на улицах, снизилось почти на четверть, искусственный интеллект помог правоохранителям раскрыть каждое десятое преступление. Планомерно работаем над тем, чтобы увеличивать охваты ЕСВ. К ней подключаем дворы, подъезды, магазины и общепит, все транспортные узлы. Прилагаем все усилия, чтобы Ямал был одним из самых безопасных регионов в стране», – отметил директор департамента региональной безопасности ЯНАО Сергей Неустроев.

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