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Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний РСК представила свое решение «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, о всемирном выпуске которых сегодня объявила корпорация Intel.

Новое поколение решения «РСК Торнадо» предназначено для выполнения широкого спектра ресурсоемких научных и прикладных задач. Обновленная линейка интегрированных программно-определяемых и реконфигурируемых решений ориентирована на применение как в составе классических высокопроизводительных систем, так и для эффективного хранения и обработки данных, а также для создания систем искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI), систем машинного и глубокого обучения (Machine Learning, Deep Learning - ML/DL).

Решение «РСК Торнадо» на основе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения обеспечивает наивысшую вычислительную плотность для архитектуры x86 в индустрии с показателем 967,45 Тфлопс на стойку (+37% по сравнению с предыдущим поколением), распределенную память RSC Storage on-Demand емкостью 2,45 ПБ на шкаф (+36% по сравнению с предыдущим поколением) с пропускной способностью ввода/вывода на уровне 3,67 Тб/сек (в 2 раза больше по сравнению с предыдущим поколением) и лидирующий показатель энергоэффективности со 100% жидкостным охлаждением в режиме «горячая вода» всех электронных компонент. При этом пользователи получают линейную масштабируемость от малых систем в несколько серверов до тысяч серверов в составе больших кластеров или серверных ферм. Также предоставляются дополнительные возможности для оптимизации стоимости конечных решений за счет поддержки открытых стандартов и новых серверных продуктов Intel.

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