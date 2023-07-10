«РСК экзастрим» – российское решение для отечественных суперкомпьютеров и ЦОД нового поколения

Группа компаний РСК представила свое универсальное, высокоплотное, энергоэффективное, высокопроизводительное кластерное решение «РСК экзастрим» для создания российских суперкомпьютеров и центров обработки данных (ЦОД) нового поколения. Об этом CNews сообщили представители ГК РСК.

«Мы гордимся тем, что, в столь непростое для страны время, наши специалисты разработали новое отечественное решение «РСК экзастрим», которое позволит не только создавать самые передовые суперкомпьютерные программно-аппаратные комплексы и центры обработки данных, но и обеспечить нашим заказчикам такие важнейшие преимущества как универсальность, гибкость, широкий выбор конфигураций, легкость обслуживания, защита инвестиций, высокая энергоэффективность, большая вычислительная плотность и рекордная энергетическая плотность. Все они критически важны для проведения высокопроизводительных расчетов и компьютерного моделирования при выполнении сложных междисциплинарных и различных промышленных, а также научно-исследовательских задач», – сказал Алексей Шмелев, исполнительный директор группы компаний РСК.

«РСК экзастрим»

В двухстороннем универсальном вычислительном шкафу решения «РСК экзастрим» (размеры 2000х600х1200 мм) обеспечивается высокая плотность монтажа – по 42 сервера высотой 1U с каждой стороны (всего 84 сервера). При этом достигается высокая энергоэффективность за счет возможности одновременного использования в одном шкафу как жидкостного, так и гибридного и/или традиционного воздушного охлаждения для применяемого серверного оборудования.

Например, в одном шкафу решения «РСК экзастрим» могут быть размещены: узлы высокоплотной системы хранения RSC Tornado AFS на базе твердотельных дисков форм-фактора E1.L (32 диска и емкость хранения 1 ПБ на узел высотой 1U, со 100% жидкостным охлаждением); высокопроизводительные серверы для решения задач с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) на основе специализированных графических процессоров (ГПУ) с плотностью размещения до четырех на один узел высотой 1U (до 84 центральных процессоров и 168 ГПУ в одном шкафу, со 100% жидкостным охлаждением); вычислительные сервера «РСК торнадо» на базе российских процессоров «Эльбрус-8СВ» и «Эльбрус-16С» (со 100% жидкостным охлаждением); серверные узлы с гибридным охлаждением (на базе процессоров архитектуры x86); стандартные серверные узлы других производителей с традиционным воздушным охлаждением (на базе процессоров архитектуры x86).

«РСК экзастрим»

Среди особенностей «РСК экзастрим»: полностью отечественная технологическая разработка и производство в России; гибкая, управляемая и компонуемая архитектура; возможность использования узлов на базе разных типов процессоров (архитектуры x86, отечественных «Эльбрус» и других); высокая вычислительная плотность – 84 сервера в одном шкафу; высокая энергоэффективность; возможность использования разных типов охлаждения в одном шкафу: 100% жидкостное, гибридное, воздушное; энергетическая плотность – более 570 кВт на шкаф; интегрированные программные комплексы «РСК БазИС» и «РСК БазИС СХД» для мониторинга и управления, а также для динамического перераспределения ресурсов системы «по запросу» (как вычислительных, так и для хранения данных) для наиболее эффективного решения каждой задачи.

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Группа компаний РСК — российский разработчик и интегратор «полного цикла» сверхплотных, масштабируемых, энергоэффективных гиперконвергентных решений для высокопроизводительных вычислений (HPC), центров обработки данных (ЦОД) и интеллектуальных систем хранения данных «по требованию» на основе различных процессорных архитектур и передового жидкостного охлаждения.