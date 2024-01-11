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Система «РСК БазИС 4» для мониторинга и управления кластерами включена в реестр отечественного ПО

По решению экспертного совета Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России программное решение «РСК БазИС 4» для мониторинга и эффективного управления вычислительными кластерными системами включено в Реестр российского ПО (реестровая запись №20662 от 25.12.2023) по следующим классам: «02.06 – Серверное и связующее программное обеспечение»; «02.03 – Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений»; «02.08 – Средства мониторинга и управления». Об этом CNews сообщили представители ГК РСК.

Система управления «РСК БазИС» (RSC BasIS) представляет собой набор интегрированных друг с другом программных компонент с открытыми исходным кодом. Основным предназначением этого решения является автоматизация задач управления и обслуживания кластерного высокопроизводительного вычислительного комплекса (суперкомпьютера, центра обработки данных), в том числе с помощью интуитивно понятного веб-интерфейса. Ядром «РСК БазИС» является централизованная база данных объектов управления и методов работы с ними, основанная на использовании иерархических топологий.

Ключевыми компонентами и функциональными возможностями «РСК БазИС» являются: единая расширяемая экосистема микро-сервисов; централизованная база данных объектов управления, методов и топологий; система управления конфигурациями ресурсов на основе настраиваемых шаблонов, использование системы контейнеризации для работы микро-сервисов; система инженерного мониторинга, обеспечивающая сбор, обработку и отображение критически важных параметров состояния объектов управления.

Интегрированные программные комплексы «РСК БазИС» и «РСК БазИС СХД», предназначенные для мониторинга и управления, а также для динамического перераспределения ресурсов кластерной системы «по запросу» (как вычислительных, так и для хранения данных) для наиболее эффективного решения каждой расчетной задачи, поставляются заказчикам в составе программно-аппаратных комплексов на базе высокоплотной и энергоэффективной платформы «РСК Торнадо» и в составе других решений РСК. «РСК БазИС», в сочетании с аппаратными платформами РСК, позволяет создавать гиперконвергентные решения для высокопроизводительных вычислений и эффективной обработки больших объемов данных.

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Интернет

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Группа компаний РСК — российский разработчик и интегратор «полного цикла» инновационных сверхплотных, масштабируемых, энергоэффективных гиперконвергентных решений для высокопроизводительных вычислений (HPC), центров обработки данных (ЦОД) и интеллектуальных систем хранения данных «по требованию» на основе различных процессорных архитектур и передового жидкостного охлаждения, а также собственных ноу-хау. РСК с 2018 г. является участником приоритетного проекта «Национальные чемпионы», реализуемым в России.

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