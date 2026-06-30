Индексная книга (каталог) CNews*
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Юдин Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Юдин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
|Карякин Андрей 9 1
|Шифрин Михаил 8 1
|Ульданов Сергей 8 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Баранов Алексей 21 1
|Кречетов Николай 25 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Сельков Андрей 15 1
|Столбов Андрей 22 1
|Кондратенков Виталий 3 1
|Эльянов Михаил 14 1
|Саломатин Алексей 8 1
|Кряжев Григорий 5 1
|Дубина Александр 1 1
|Дементьев Игорь 2 1
|Вышковский Геннадий 4 1
|Бахтин Михаил 4 1
|Булаев Михаил 2 1
|Зингерман Борис 39 1
|Симаков Олег 113 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.