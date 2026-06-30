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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196902
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Юдин Алексей

СОБЫТИЯ


30.06.2026 Sitronics Group и «Эмпериум» разрабатывают проект автомобильно-пассажирских полуавтономных паромов для модернизации переправы на реке Обь в ЯНАО 1
22.10.2020 Softline повысила уровень защищенности нового сервиса Mediascope 1
01.11.2019 «SBI банк» подключился к центру мониторинга событий ИБ Infosecurity 1
28.07.2009 ИТ в здравоохранении: что несут грядущие перемены 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Юдин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

РадиоТел - RadioTel 19 1
БизнесИнформТехнологии 9 1
Microsoft Corporation 25693 1
Softline - Софтлайн 3677 1
1С-Рарус 970 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 194 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 180 1
InterSystems - ИнтерСистемз 136 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3611 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5558 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1531 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10556 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64181 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7788 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1533 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13624 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2471 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 418 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 475 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13743 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 607 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18211 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5949 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26122 1
Стандартизация - Standardization 2326 1
Электронный документ - Electronic document 1568 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 427 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 293 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1869 1
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 47 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12947 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9216 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12705 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4303 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3079 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 210 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15364 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28026 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61040 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 223 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3759 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16913 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13835 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4579 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5139 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9758 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8562 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9172 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity ISOC 23 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5627 1
Apache Hadoop 468 1
Карякин Андрей 9 1
Шифрин Михаил 8 1
Ульданов Сергей 8 1
Рудычева Наталья 95 1
Баранов Алексей 21 1
Кречетов Николай 25 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Сельков Андрей 15 1
Столбов Андрей 22 1
Кондратенков Виталий 3 1
Эльянов Михаил 14 1
Саломатин Алексей 8 1
Кряжев Григорий 5 1
Дубина Александр 1 1
Дементьев Игорь 2 1
Вышковский Геннадий 4 1
Бахтин Михаил 4 1
Булаев Михаил 2 1
Зингерман Борис 39 1
Симаков Олег 113 1
Лебедев Георгий 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 164569 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 54 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47271 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14760 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3327 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52994 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3542 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3008 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6536 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57130 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15860 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10812 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8733 1
Аудит - аудиторский услуги 3390 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11197 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2016 1
Информатика - computer science - informatique 1180 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1874 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2380 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 304 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6530 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12199 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4950 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10202 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2706 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21397 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1370 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 267 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 67 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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