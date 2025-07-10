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«Индид» инвестирует в облачные технологии в сфере Identity Security

«Индид», российский разработчик решений для защиты идентификации и управления доступом, инвестирует в развитие облачных сервисов в сфере Identity Security для малого и среднего бизнеса. На текущий момент компаниям уже доступна закрытая бета-версия сервиса многофакторной аутентификации (MFA) от «Индид Облако», которая содержит все функции планируемого к выпуску публичного релиза. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

«Индид» продолжает развивать портфель собственных решений, инвестируя в новые бизнес-направления. Это позволит усилить экспертизу в сфере Identity Security и ускорить внедрение продуктов для защиты айдентити компаниями из разных сегментов бизнеса и отраслей.

Вывод на рынок новых облачных сервисов расширяет возможности корпоративных клиентов в области управления учетными записями и правами доступа, благодаря инструментам обеспечения безопасности, масштабируемым под конкретные нужды организаций.

Алексей Баранов, генеральный директор «Индид»: «На протяжении 16 лет наша миссия –– развивать всесторонний Identity-First подход в рамках обеспечения кибербезопасности компаний. Мы видим своей значимой задачей стимулировать развитие и укреплять экспертизу в сфере защиты айдентити. Инвестиции «Индид» в облачные технологии — закономерный и важный шаг для того, чтобы обеспечить наших клиентов максимально удобными и технологичными решениями для защиты их цифровой инфраструктуры и доступа вне зависимости от размера и сферы бизнеса. Это позволит даже небольшим и средним компаниям получить возможности и доступ к экспертизе, которыми ранее мог пользоваться только крупный бизнес. Осознавая свою ответственность за развитие технологий в нашей области, мы продолжим усиливать наше комплексное предложение, инвестируя в другие направления бизнеса и технологии в области Identity Security».

Малые и средние предприятия наряду с крупными организациями активно применяют цифровые технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Рост количества высокотехнологичных процессов делает такие организации сегодня популярной мишенью для кибератак. Согласно данным исследований, в 2024 г. их число увеличилось более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

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В этих условиях все более актуальным становится вопрос повышения эффективности контроля и управления доступом к ИТ-инфраструктуре. Применение облачных технологий открывает заказчикам «Индид» доступ к решениям безопасности айдентити, которые ранее им было сложно внедрять ввиду высоких требований к вычислительным ресурсам. Облачный сервис MFA обеспечивает ряд дополнительных преимуществ, включая снижение капитальных затрат на ИТ-инфраструктуру, повышение гибкости и масштабируемости, и будет особенно полезен для компаний среднего и малого бизнеса (СМБ).

На текущий момент сервис MFA от «Индид» Облако доступен в формате закрытого тестирования. Публичный запуск состоится 11 сентября 2025 г.

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