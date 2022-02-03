Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Axoft начинает продавать в России решения CyberArk

Axoft подписал дистрибуторский контракт с компанией CyberArk. Стороны сосредоточатся на продвижении решений вендора в рамках практики DevSecOps. Axoft предоставит партнерскому каналу маркетинговую поддержку, техническое сопровождение, помощь в пресейле, организует обучение по работе с решениями CyberArk. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

CyberArk применяет комплексный подход к обеспечению безопасности личных данных, основанный на управлении привилегированным доступом для защиты от современных киберугроз. Партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к флагманским решениям вендора:

– Privileged Access Manager (PAM) – обеспечивает защиту и управление привилегированным доступом.

– Workforce Identity – предоставляет безопасный доступ к бизнес-ресурсам.

– Conjur Secrets Manager Enterprise – обеспечивает безопасное управление доступом к секретной информации для облачных, контейнерных приложений и инструментов DevOps.

– Endpoint Privilege Manager – реализует комплексную защиту от атак, использующих административные привилегии.

– Cloud Entitlemets Manager (CEM) – обеспечивает аудит и анализ привилегий доступа в облачных средах 24/7.

«7 в 1» — как «Открытие» объединила инфраструктуру семи компаний в одном ЦОД
Инфраструктура

Решения CyberArk используют организации всех сегментов и отраслей бизнеса, в том числе банковские, страховые, финансовые, энергетические, фармакологические, ритейл- и телеком-компании.

«Договор с Axoft позволит вендору увеличить вовлеченность партнеров в продажи продуктов CyberArk, расширить охват заказчиков. На базе Axoft будет создан технологический центр по работе с решениями CyberArk: партнеры и заказчики смогут обращаться к нам за квалифицированными консультациями, помощью в реализации пилотов и внедрений решений», – сказал Иван Соломатин, руководитель направления по развитию бизнеса департамента продуктовой экспертизы компании Axoft.

В рамках технологической практики Axoft проводит аудит и помогает с выбором необходимых технологий, осуществляет подготовку и трансформацию процессов внутри работы команд, проводит грамотную оценку лицензирования решений в проектах, реализует пилотные проекты по тестированию конкретных сборок, помогает при подготовке экономического обоснования для внедрения методологии DevSecOps, а также внедрении и настройке технических продуктов с последующем сопровождением и технической поддержкой.

«Фокус нашего сотрудничества с Axoft будет направлен на повышение безопасности сред разработки российских компаний и будет включать управление секретами в DevOps, предоставление гранулированного доступа к современной микросервисной инфраструктуре, а также обеспечение «комфортной» защиты рабочих станций разработчиков. Axoft в этом направлении успешен, а экспертиза коллег значима для всего рынка. Мы рассчитываем существенно усилить наши позиции в DevSecOps на российском рынке за счет этого сотрудничества», – отметил Олег Котов, региональный директор CyberArk по России и СНГ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России строят отечественный сервис по покупке хакерских услуг взамен заграничных

«Касперский» создал бесплатную и доступную для всех операционную систему

ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти

Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Кофе для занятых и ленивых: выбираем самую функциональную кофемашину

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022