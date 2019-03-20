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Elbit Systems

Elbit Systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.03.2019 Продукты израильской оборонки выходят на российский рынок ИБ 2
14.11.2016 Путина просят помочь беспилотной авиации, чтобы она не повторила судьбу российских ПК 1
22.05.2012 Израиль тестирует "всевидящее око" 1
12.10.2011 Наводить на цель сможет любой: лазеры станут легче и надежнее 1
09.08.2010 Израильскими военными спутниками будет управлять автоматика 1
10.06.2009 БПЛА с ультрамалым сенсором будет представлен на авиашоу в Ле Бурже 1
09.09.2008 Elbit Systems поставит за океан БПЛА на $25 млн. 1
15.11.2007 Армия Израиля закупает большую партию БПЛА 1
18.07.2007 Израиль приступает к модернизации F-16 C/D 1
16.07.2007 ДДЗ-конфликт Венесуэлы и Израиля приближается к апогею 1
15.05.2007 В Израиле создан беспилотный боевой катер 1
30.03.2007 Высокие технологии на службе безопасности 1
12.03.2007 В Израиле создан боевой робот 1
07.03.2007 Беспилотная авиация: израильский опыт 2
02.02.2007 Болгария разорвала "вертолетный" контракт с израильской компанией 1
15.01.2007 "Рука Москвы" мешает израильской компании модернизировать болгарские вертолеты 1
15.01.2007 В Израиле принят на вооружение БПЛА Skylark 1
06.09.2006 Израиль организует производство самолетов-разведчиков у границ России 2
06.09.2006 Израиль организует производство самолетов-разведчиков у границ России 2
19.04.2004 Elbit и Gilat начали сотрудничество в области приложений оборонного характера на базе спутниковых сетей 2
05.06.2003 Израиль: пассажирские самолеты оснастят средствами ПРО 1
05.06.2003 Израиль: пассажирские самолеты оснастят средствами ПРО 1
03.11.1999 Акции самой молодой израильской компании сотовой связи Partner Communications, оцениваемые в $525млн, скоро появятся на бирже 1

Публикаций - 25, упоминаний - 30

Elbit Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Thales Group 143 3
Defender 159 1
Safran - Sagem - Sagemcom - Sagem Communication - Communication Haut Debit - Communication Mobile 31 1
СофтПром 24 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
Trend Micro 651 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 1
Cyberbit 3 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 51 1
Netsparker 4 1
CyberArk 21 1
Терем 67 1
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
BAE Systems 179 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 5
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
General Atomics Aeronautical Systems 8 1
Гардиум - Патентно-адвокатское бюро 3 1
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 1
Safran - Snecma - PowerJet - ПауэрДжет 6 1
Advent International 7 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Carl Zeiss AG 307 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
IMI - Israel Military Industries 5 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 4
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 2
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General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
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Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
IAI - Hunter Pioneer БПЛА 3 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 1
Google VirusTotal 108 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 1
Cyberbit Range 2 1
Amazon Scout 38 1
Cyberbit SCADAShield 1 1
Elbit Systems - Micro Falcon 1 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
Шульман Александр 8 2
Близнаков Веселин 3 1
Путин Владимир 3454 1
Тоболь Богдан 5 1
Богинский Андрей 4 1
Козак Дмитрий 22 1
Жуков Сергей 39 1
Израиль 2856 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Польша - Республика 2031 3
Индия - Bharat 5870 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Китай - Тайвань 4245 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Болгария - Республика 799 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Палестина 94 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Печора 33 1
Венесуэла - Каракас 22 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Америка Южная 884 1
Канада 5082 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Нидерланды 3746 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
Ливан - Ливанская Республика 201 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 1
Ирак - Республика 709 1
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Металлы - Золото - Gold 1251 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 1
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Ботаника - Растения - Plantae 1167 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 1
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 124 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
ОПК - Мины - минирование 97 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Space Daily 528 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
F-16.net 126 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
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